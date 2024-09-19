قطر تحدد سعر خام الشاهين تحميل نوفمبر عند أعلى مستوى في 5 أشهر

قالت مصادر تجارية اليوم الخميس إن شركة قطر للطاقة حددت سعر خام الشاهين في العقود محددة الأجل للتحميل في نوفمبر عند أعلى مستوى في خمسة أشهر، وسط قوة الطلب على خام الشرق الأوسط في آسيا قبل ذروة الاستهلاك خلال الشتاء.

وتم تحديد السعر للتحميل في نوفمبر عند علاوة 2.09 دولار للبرميل فوق الأسعار المعروضة لخام دبي، بزيادة 1.22 دولار للبرميل عن الشهر السابق.

وتحدد السعر بعد أن باعت قطر للطاقة شحنتين عبر عطاء.

وقالت المصادر إن أرامكو للتجارة اشترت شحنة للتحميل يومي الأول والثاني من نوفمبر على أساس سعر بعلاوة 2.10 دولار و2.20 دولار للبرميل فوق أسعار دبي بينما اشترت يونيبك شحنة للتحميل في 27 و28 نوفمبر بعلاوة بين 1.90 دولار ودولارين للبرميل.

وعلى نحو منفصل، باعت قطر للطاقة شحنة واحدة من الخام البري لمصفاة إيدميتسو اليابانية بعلاوة بين 1.10 دولار و1.20 دولار للبرميل فوق أسعار دبي، كما منحت شحنة من الخام البحري لشركة إنيوس بعلاوة دولار واحد للبرميل، حسبما ذكرت المصادر.

وتبلغ كل شحنة 500 ألف برميل.