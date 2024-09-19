هجوم راديو حديث في لبنان يؤدي إلى تصعيد بين إسرائيل وحزب الله

(MENAFN
) أدى هجوم راديو حديث في لبنان إلى تصعيد بين إسرائيل وحزب الله, مما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة آلاف, وقد قرب هذا الحادث الطرفين من حافة الحرب الشاملة, حيث اتهم حزب الله إسرائيل بتنظيم الهجوم - وهو اتهام لم تعترف به إسرائيل بعد, في رد فعل, أصدر حزب الله تهديدات, مما يمثل تحولًا في استراتيجيته السابقة التي كانت حذرة في إدارة ردوده منذ مواجهات 7 أكتوبر.
في حين وقعت الانفجارات المنسقة حوالي الساعة الرابعة بعد الظهر, وتأثرت بها بشكل أساسي الضواحي الجنوبية لبيروت, وتشير التقارير إلى أن انفجارات مشابهة تم الإبلاغ عنها أيضًا في دمشق وواد البقاع وجنوب لبنان, كانت الأهداف الرئيسية هي أعضاء حزب الله, بما في ذلك بعض الشخصيات البارزة, بالإضافة إلى مواقع مدنية, كانت الانفجارات تستهدف أجهزة الاتصالات المستخدمة من قبل عناصر حزب الله, مما أدى إلى إصابة مدنيين أبرياء, بما في ذلك أفراد عائلات المنتسبين إلى الحزب, بينما يُسجل العدد الرسمي للقتلى عند تسعة والجرحى حوالي 400, إلا أن العدد الدقيق للإصابات بين أعضاء حزب الله لا يزال غير مؤكد, كما أفيد بأن السفير الإيراني في لبنان أصيب خلال الهجمات, رغم أنه غير واضح إذا كان يحمل جهاز اتصالات تابع لحزب الله في ذلك الوقت.
كما تشير تعقيدات الهجوم إلى وجود اختراق خطير لشبكة الاتصالات السرية لحزب الله, يبدو أن المتفجرات قد تم زرعها بشكل خفي في أجهزة الاتصالات, وتم تفجيرها عن بُعد في لحظة محسوبة, تُعرف هذه العملية باسم "عملية الزر الأحمر", ويبدو أن هذا العمل السيبراني التخريبي قد تم تنفيذه بمستوى عالٍ من الخبرة, وقد كشفت الهجمات عن ثغرات كبيرة في الهيكل التشغيلي لحزب الله, مما يثير القلق بشأن إمكانية عدم الثقة بين صفوفه وتهديد استقرار أنظمة القيادة والسيطرة الخاصة به, استجابةً لهذا الاختراق, من المتوقع أن يخصص حزب الله موارد كبيرة لتعزيز استراتيجياته الدفاعية, مع التركيز على تقليل الثغرات الأمنية وتحديد المسؤولين عن الهجوم, قد يقوم الحزب بإجراء تحقيقات شاملة حول اللوجستيات المحيطة بهذه الأجهزة ومكونات عملياته الأخرى.
وتتزامن هذه الحادثة مع خلفية من عدم الاستقرار في الساحة الأمنية والسياسية الإسرائيلية, مما يثير التساؤلات حول كيفية تأثير هذه الأحداث على التفاعلات المستقبلية بين إسرائيل وحزب الله, مع تطور الوضع, من المحتمل أن تردد آثار هذا الهجوم في جميع أنحاء المنطقة, مما يزيد من دوامة العنف والانتقام التي تميز صراعهما الطويل الأمد.
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