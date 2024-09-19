تخللتها مواجهات واشتباكات: اقتحامات واعتقالات بالضفة

MENAFN - Palestine News ) بيت لحم /محافظات / PNN / شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر الخميس، حملة اقتحامات وتفتيشات في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين.

وقامت قوات الاحتلال بمداهمة عشرات المنازل، وتفتيشها حيث تم العبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية، فيما دارت اشتباكات مسلحة في عدة محاور ومناطق خاصة في جنين وقلقيلية ونابلس، أوقعت إصابات بصفوف الفلسطينيين.

وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين خلال حملة مداهمات في الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بزعم الضلوع في أعمال مقاومة مسلحة.

وتركزت حملة المداهمات والاقتحامات في مختلف المحافظات في الضفة، خلالها تم أيضا اقتحام وتفتيش عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

واعتقلت قوات الاحتلال، 19 فلسطينيا، بينهم سيدة وصحافي وأسرى محررون، عقب دهم منازل عائلاتهم في مناطق متفرقة من الضفة.

وأعادت قوات الاحتلال اعتقال الأسير المحرر جمال هندي عقب اقتحام منزله في مدينة قلقيلية، علما أنه كان قد أفرج عنه قبل أسبوعين بعد قضاء 20 عاماً في سجون الاحتلال.

واعتقلت قوات الاحتلال العاملة في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، مارجريت الراعي، بعد اقتحام منزل عائلتها في مدينة قلقيلية.

وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اعتقلت 9 شبان خلال الاقتحام المستمر لـبلدة جيوس قضاء قلقيلية. بالإضافة لاعتقال الشقيقين ماهر وشاهر الراعي بعد مداهمة منزلهما في مدينة قلقيلية.

واعتقلت قوات الاحتلال الصحافي مجاهد السعدي، عقب اقتحام منزله في مدينة جنين، شمال الضفة.

وطالت الاعتقالات حسام عالول ونجله عبد الرحمن، عقب اقتحام منزلهما بـشارع الجامعة في مدينة نابلس، والشابين أنس ومهند القني خلال اقتحام بلدة كفر قليل.

ومن محافظة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أيهم أحمد عنكوش؛ نجل شقيق المحرر جميل عنكوش، من منزله في بلدة دير أبو مشعل، للضغط عليه لتسليم نفسه، مع العلم أن المحرر جميل قضى 24 عاما في سجون الاحتلال وأُفرج عنه قبل أشهر.

وفي بيت لحم نفذت قوات الاحتلال اعتقالات بيت لحم صباح اليوم الخميس حيث نفذت مداهمات واعتقالات في حي الكركفة

ادت لاعتقال اربعة شبان هم خالد ابراهيم زواهرة و احمد رياض زواهرة و احمد عيسى زواهرة و ايهاب عيسى زواهرة كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة الدوحة واعتقلت الاخوين

ضرار العفيفي وقصي العفيفي للضغط على اخيهما عمير العفيفي من أجل تسليم نفسه...