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الحرب على غزة: شهداء بغارات استهدفت تجمعات النازحين

9/19/2024 2:14:30 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN- واصل الجيش الإسرائيلي، الخميس، هجماته على قطاع غزة، وذلك مع دخول الحرب الإسرائيلية على غزة، يومها الـ 349 على التوالي، مع استمرار استهداف المنازل المأهولة بالمدنيين وتجمعات الفلسطينيين والنازحين.

ونفذ الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات جديدة أوقعت المزيد من الشهداء، وذلك بعد أن ارتكب خلال الساعات الماضية مجازر جديدة بحق المدنيين.

وواصلت المدفعية الإسرائيلية قصف المربعات السكنية ونسف المنازل، وطاول القصف مجموعات من النازحين في مخيم جباليا، وأطلقت الزوارق الحربية قذائفها غربي غزة، بينما جددت مدفعية قصف حي الزيتون ومحيط دوار دولة.

وجدد الجيش الإسرائيلي استهدافه للطواقم الطبية والدفاع المدني، حيث نعت المديرية العامة للدفاع المدني، الرقيب مصعب عبد الله الكردي وزوجته الحامل، عقب استشهادهما إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلهما في منطقة الفاخورة.

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 41 ألفا و272 شهيدا، بالإضافة لـ 95 ألفا و551 مصابا بجروح متفاوتة، منذ الـ 7 من تشرين الأول/أكتوبر 2023، وفقا لبيان وزارة الصحة الفلسطينية.

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