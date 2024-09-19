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الاحتلال يعتقل 13 مواطنا بينهم امرأة من محافظة قلقيلية

9/19/2024 2:14:29 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) قلقيلية/PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 13 مواطنا من مدينة قلقيلية وجيوس.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة قلقيلية من مدخليها الشرقي والشمالي، وجابت عدة أحياء فيها، خصوصا أحياء: السوق، وكفر سابا، والنقار، واعتقلت كلا من: جمال هندي، وشاهر الراعي، وماهر الراعي وزوجته مارغريت، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية جيوس شرق قلقيلية، واعتقلت كلا من:
سائد سمحة، ومحمد أبو سعدة، ومؤنس خالد، وعبد الحليم خالد، ومحمود أحمد قدومي، وحسن وليد قدومي، وحكم صدقي سليم، وعلاء
فهيم شماسنة، وضياء فهيم شماسنة، وسامي ياسر خريشة.

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