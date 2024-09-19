إثر انفجارات أجهزة البيجر التابعة لحزب الله.. آيكوم اليابانية تفتح تحقيقًا عاجلًا

أعلنت شركة آيكوم اليابانية، المصنعة لأجهزة الاتصال اللاسلكي، أنها تحقق في تقارير تفيد بانفجار أجهزة راديو ثنائية الاتجاه تحمل شعارها في لبنان.

وأكدت الشركة، المدرجة في بورصة طوكيو، في بيان رسمي أنها ستنشر معلومات محدثة على موقعها الإلكتروني بمجرد توفر نتائج التحقيق.

هذه الأحداث جاءت بعد سلسلة من الانفجارات التي طالت أجهزة لاسلكية محمولة تابعة لجماعة حزب الله المسلحة في جنوب لبنان يومي الثلاثاء والأربعاء، في أكثر الأيام دموية منذ بدء القصف المتبادل عبر الحدود مع إسرائيل قبل نحو عام.

وقد أضافت هذه الانفجارات إلى التوترات المتصاعدة غداة وقوع انفجارات مشابهة في أجهزة اتصال تعرف باسم "بيجر" تخص الجماعة، مما أثار مخاوف كبيرة بشأن سلامة هذه الأجهزة.

الانفجارات التي وقعت يوم الأربعاء في لبنان أسفرت عن مقتل 20 شخصًا وإصابة أكثر من 450 آخرين، بحسب وزارة الصحة اللبنانية. فيما ارتفع عدد القتلى في انفجارات يوم الثلاثاء إلى 12، بينهم طفلان، بالإضافة إلى إصابة ما يقرب من ثلاثة آلاف شخص.

وقد أظهرت الصور التي نشرت لأجهزة الاتصال المنفجرة لوحات داخلية تحمل شعار "آيكوم" و"صنع في اليابان"، مما زاد من الشكوك حول تورط هذه الأجهزة في التفجيرات.

في الوقت الذي لم تعلق فيه إسرائيل رسميًا على الحادثة، أفادت مصادر أمنية أن جهاز الموساد الإسرائيلي قد يكون مسؤولًا عن التفجيرات.

واعتبر أحد مسؤولي حزب الله أن ما حدث يمثل أكبر خرق أمني في تاريخ الجماعة، مما زاد من التوترات الإقليمية مع استمرار الحرب التي تشنها إسرائيل على

غزة منذ 11 شهرًا.

هذه الحوادث وضعت حزب الله في موقف صعب، وزادت من المخاوف من اندلاع حرب إقليمية شاملة على الحدود اللبنانية مع إسرائيل، في ظل التصعيد المستمر بين الطرفين.