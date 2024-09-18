Thursday, 19 September 2024 07:26 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المركزي السعودي يخفض أسعار الريبو العكسي والريبو بـ 50 نقطة أساس

9/18/2024 11:38:52 PM
(MENAFN- Al Watan) اتساقًا مع هدفه في المحافظة على الاستقرار النقدي، قرر البنك المركزي السعودي خفض معدل اتفاقية إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 50 نقطة أساس إلى 5.50 في المئة، وخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" بمقدار 50 نقطة أساس إلى 5.00 في المئة.
وكان الفيدرالي الأمريكي قد قرر اليوم خفض معدل الفائدة بـ 50 نقطة أساس إلى النطاق ما بين 4.75% و5.00%، مقارنة بمستواه السابق عند 5.25% و5.50%
يشار إلى أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كان قد رفع معدلات الفائدة 11 مرة متتالية، آخرها في شهر يوليو 2023، ليتم بعد ذلك تثبيتها عند نطاق يتراوح بين 5.25% و5.50%، في يوليو الماضي للاجتماع الثامن على التوالي.
ويمثل سعر اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) سعر الفائدة التي تحصل عليها البنوك عند إيداع أموالها لدى البنك المركزي، بينما يمثل سعر اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) سعر الإقراض من البنك المركزي notes/files/clipdata/clipdata_bodytext_240918_223213_115-->

MENAFN18092024000089011017ID1108690622

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث