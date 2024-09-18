المركزي السعودي يخفض أسعار الريبو العكسي والريبو بـ 50 نقطة أساس

(MENAFN
- Al Watan)
اتساقًا مع هدفه في المحافظة على الاستقرار النقدي، قرر البنك المركزي
السعودي خفض معدل اتفاقية إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 50 نقطة أساس إلى 5.50 في المئة، وخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" بمقدار 50 نقطة أساس إلى 5.00 في المئة.
وكان الفيدرالي الأمريكي قد قرر اليوم خفض معدل الفائدة بـ 50 نقطة أساس إلى النطاق ما بين 4.75% و5.00%، مقارنة بمستواه السابق عند 5.25% و5.50%
يشار إلى أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كان قد رفع معدلات الفائدة 11 مرة متتالية، آخرها في شهر يوليو 2023، ليتم بعد ذلك تثبيتها عند نطاق يتراوح بين 5.25% و5.50%، في يوليو الماضي للاجتماع الثامن على التوالي.
ويمثل سعر اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) سعر الفائدة التي تحصل عليها البنوك عند إيداع أموالها لدى البنك المركزي، بينما يمثل سعر اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) سعر الإقراض من البنك المركزي notes/files/clipdata/clipdata_bodytext_240918_223213_115-->
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