Thursday, 19 September 2024 07:25 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


9.5 مليارات ريال تعويضات لمشتركي الكهرباء

9/18/2024 11:38:52 PM
(MENAFN- Al Watan) بلغت قيمة مبالغ التعويضات المصروفة للمستهلكين من قبل الشركة السعودية للكهرباء خلال العام الماضي 9.5 مليارات ريال بزيادة سنوية بلغت 33%، تمثل 84 ألف تعويض مصروف وبزيادة سنوية في عدد التعويضات بلغ 50%.
وأشار تقرير لهيئة تنظيم المياه والكهرباء إلى أن ذلك جاء لتحقيق دور الهيئة في مراقبة مدى التزام مقدمي الخدمة بتعويض المستهلكين وفق المعايير التي وضعتها ومقارنة بأعداد ومبالغ تعويضات الشركة السعودية للكهرباء للمستهلكين ونتيجة عدم التزامها بتحقيق المعايير المضمونة خلال عام 2023.
الجلسات القضائية
بلغ عدد الجلسات القضائية والمرافعة في المحاكم من قبل هيئة تنظيم المياه والكهرباء 462 جلسة وبلغ عدد المذكرات القانونية التي قدمت للمحكمة 334، وبلغ عدد القضايا 163 قضية، تقوم الهيئة بالترافع أمام الجهات القضائية، وصياغة اللوائح والمذكرات وفقا لتنظيم الهيئة، وذلك بهدف الدفاع عن قراراتها وحماية المصلحة العامة وحماية الحقوق والمصالح الخاصة بالمسـتهلكين والأشخاص المرخـص لهم، جاء ذلك حسب هيئة تنظيم المياه والكهرباء لعام 2023م.
التعدي على مرافق مقدمي الخدمة
بلغ عدد مخالفات التعدي على مرافق مقدمي الخدمة 384 مخالفة حيث تقوم الهيئة عبر لجنة مكونة من عدة مختصين في الجوانب النظامية والفنية بالنظر في التعديات على مرافق مقدمي الخدمة الكهربائية.
شكاوى المستهلكين
تُعنى الهيئة بدراسة الشكاوى الواردة إليها، وتعمل على تحليلها لتحديد أنواعها ومصادرها وأسبابها، ومن ثم القيام بمعالجتها وفقًا للقواعد والإجراءات المعتمدة، وقد أسهمت زيادة القنوات باستقبال شكاوى أكثر حيث بلغ عدد الشكاوى الواردة للهيئة خلال عام 2023م ضد مقدمي الخدمة 15.579 شكوى، تمت معالجتها بنسبة 100%، وقد أسهمت زيادة قنوات استقبال الشكاوى بارتفاع نسبة الشكاوى مقارنة بالعام الماضي.
مراكز خدمة المستهلك
تنفيذًا لاستراتيجية الهيئة في حماية المستهلك، وضمانا لتحقيق مفهوم ((مركزية العميل)) وتقديم تجربة مميزة، أطلقت الهيئة أربعة مراكز متخصصة بخدمة المستهلك ورعاية شؤونه، وزودتها بأحدث التقنيات والآليات اللازمة لتقديم مستوى عال من الخدمات التي تلبي تطلعات واحتياجات المستهلكين على مدار الساعة.
مركز رعاية المستهلك
بلغ عدد المكالمات الصادرة من المستهلكين 4.489 وعدد الحالات التي استقبلها المركز 10 آلاف زائر ويعد مركز رعاية المستهلك أحد مراكز الهيئة التي تعمل بشكل تكاملي مع المراكز الأخرى لخدمة المستهلك، ويتمثل الدور الأساسي للمركز في استقبال جميع الاستفسارات والشكاوى المرصودة في وسائل التواصل الاجتماعي.
مركز الحوادث وإدارة الأزمات
يتعامل مركز الحوادث وإدارة الأزمات مع الحالات المرصودة المتعلقة بانقطاع الخدمة أو حوادث السلامة الكهربائية، حيث يقوم المركز بمتابعة معالجة هذه الحالات مع مقدم الخدمة وفق معايير وضوابط محددة. كما يُعنى المركز أيضًا بالتعامل مع البلاغات الواردة من مقدمي الخدمات للمركز للتحقق من أسبابها، إضافة إلى مراقبة معايير الأزمات لتفعيل مركز القيادة والسيطرة في حال حدوث الأزمة وقد قام المركز خلال عام التقرير بإحالة 54 موقعا ورصدت كأبرز المواقع المتأثرة بالانقطاعات إلى الإدارة الفنية المختصة في الهيئة، لمتابعة خطة تحسين موثوقيتها.
التعويضات:
عدد التعويضات ((بالألف)):
2022= 56
2022= 84
نسبة التغيير= 50%
مبالغ التعويضات ((بالمليون ريال))
2022= 7.229
2023= 9.583
نسبة التغيير= 33%
أبرز مبالغ التعويضات:
- مدة التسجيل / الإلغاء – للمستهلك الفعلي = 576 ألف ريال
- مدة إيصال الخدمة الكهربائية أو التعديل عليها بعد السداد عددها = 161 ألف ريال
- الإشعار عن الانقطاع المخطط للخدمة الكهربائية = 2024 ألف ريال
- معالجة شكاوى الفواتير =88 ألف ريال
- إعادة الخدمة الكهربائية بعد انقطاعها = 40 ألف ريال
- انقطاعات الخدمة الكهربائية = 33 ألف ريال
- فصل الخدمة الكهربائية لعدم السداد في الأوقات والحالات المحظورة= ألفا ريال

MENAFN18092024000089011017ID1108690621

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث