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260 دراجة مخالفة يوميا

9/18/2024 11:38:52 PM
(MENAFN- Al Watan) تصدت الإدارة العامة للمرور، من خلال إدارات المناطق لتجاوزات قائدي الدراجات الآلية، بحملة ميدانية أسفرت عن ضبط 15.993 دراجة مخالفة، وذلك خلال الشهرين الماضيين، بواقع 260 دراجة يوميا، في مسعى الى ضبط السلوك المروري ورفع مستوى الامتثال.
سرعة زائدة
بحسب الإحصاءات الصادرة عن الادارة العامة للمرور، فإن 3 مناطق استحوذت على النصيب الأكبر في عمليات الضبط، وهي جدة والرياض والمدينة المنورة، حيث بلغ مجموع ما ضبط في مدينة جدة 8642 دراجة مخالفة، تليها الرياض بـ2123 دراجة، ثم المدينة المنورة بــ1327.
وتأتي جهود المرور بالتوازي مع حالة الاستياء التي برزت مؤخرًا نتيجة للسلوكيات المتهورة لقائدي الدرجات، وخصوصًا قائدي دراجات توصيل الطلبات ((الدليفري)) وما تسببه تلك السلوكيات من حوادث مرورية، نتيجة السرعة الزائدة والمراوغة بين المسارات، وهي سلوكيات يعمد إليها قائدو الدراجات بقصد الوصول السريع إلى العملاء، وتحقيق مكاسب مالية من تعدد عمليات التوصيل، وهو الأمر الذي دعا البعض إلى المطالبة بضرورة إيجاد حلول حازمة لتلك الممارسات التي لا تضر بقائدي الدراجات وحسب وإنما يطول ضررها الآخرين، وتمخض عن ذلك عدد من الآراء التي ربما تقلل من نسبة تلك السلوكيات، ومنها أن يقتصر عمل دراجات الدليفري داخل الأحياء والمخططات، وأن لا يسمح لها باستخدام الطرق السريعة والمحورية، وأن يكون لكل دليفري منطقة جغرافية محددة.
قيادة متهورة
يذكر أن استطلاعًا للرأي العام أجراه المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام، كشف أن 49% ممن أخذت آراؤهم تعرضوا أو شاهدوا حادثًا مروريًا كان أحد أطرافه مندوب توصيل، فيما يعتقد 64% بأن مندوبي التوصيل ذاتهم لا يراعون معايير السلامة في قيادتهم للدراجات الناري، كما أن 66% من العينة التي شملها الاستطلاع شاهدوا سلوك قيادة متهور من طرف مندوبي التوصيل، وأن 59% مستاؤون من أسلوب قيادة مندوبي توصيل الطلبات لتلك الدراجات، ويعول على الاستطلاع أن يعجل بصدور اشتراطات ومتطلبات استخدام الدراجات النارية في توصيل الطلبات، وفقًا لما أعلنت عنه الهيئة العامة للنقل في الـ23 من يناير 2024.
سلوكيات تٌوجب إيقاع المخالفة
- عدم ارتداء خوذة الرأس المتوافقة مع متطلبات السلامة.
- تركيب اللوحة المرورية في المكان غير المخصص.
- عدم الالتزام بالمسار المحدد أو الدخول بين المسارات.
- تجاهل الالتزام بالسرعة المحددة.
- عدم ترك مسافة أمان كافية.

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