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المخالفات تتساوى مع رخص منشآت التدريب الأهلي

9/18/2024 11:38:51 PM
(MENAFN- Al Watan) فيما أصدرت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 37 رخصة جديدة لمنشآت تدريب أهلية في مجالات متنوعة خلال شهر أغسطس الماضي، رصدت المؤسسة 37 مخالفة بالمعاهد والمراكز التدريبية الأهلية في نفس الفترة، بينما تم إصدار 51 بطاقة مدرب معتمد لمزاولة نشاط التدريب.
زيارات إشرافية
أوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد العتيبي، أن المؤسسة تعمل على متابعة تنفيذ لوائح وأنظمة التدريب الأهلي لضبط جودة البرامج التدريبية المقدمة بالمنشآت التدريبية الأهلية، وذلك من خلال تنفيذ عدة إجراءات أبرزها الزيارات الإشرافية الدورية التي بلغ عددها 18 زيارة إشرافية خلال الشهر الماضي.
وأشار إلى أن أبرز مخالفات المعاهد والمراكز التدريبية الأهلية تمثلت في عدم الالتزام بضوابط الإعلانات، وإصدار شهادات مخالفة لأنظمة وتعليمات التدريب، وكذلك عدم التقيد بشروط القبول والتسجيل في البرامج التدريبية، إضافة إلى استخدام مقر المنشأة التدريبية أو جزء منه لغير ما رُخص له من المؤسسة ووجود أعضاء هيئة إدارية أو تدريبية غير معتمدة.
تثقيف صحي
أكدت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أن عدد الرخص الممنوحة لمنشآت التدريب الأهلي، بلغت 200 رخصة في عام 2023، وذلك لمزاولة تقديم البرامج التدريبية في عدة مجالات، ليتجاوز عدد المنشآت المرخصة 1300 منشأة بمختلف المناطق، وتم تجديد 21 رخصة، وإلغاء 3 رخص لمخالفات، وإلغاء رخصة وحيدة بناء على طلب المالك، وكذلك إصدار 12 رخصة منشأة تدريب تختص ببرنامج التثقيف الصحي، وإصدار 74 رخصة منشأة تدريب عن طريق منصة أبدع التابعة لوزارة الرياضة.
وبلغ التزام منشآت التدريب الأهلي لتعليمات وأنظمة التدريب 96%، بينما تصدرت منطقة الرياض أكثر مناطق المملكة منشأت تدريب أهلية للبنين، حيث بلغت إجمالي المنشآت التدريبية الأهلية للبنين 336 منشأة بـ39%، وحلت المنطقة الشرقية ثانيًا، بإجمالي 180 منشأة بـ21%، ومكة المكرمة ثالثًا، بإجمالي 142 منشأة بـ17%، والمدينة المنورة رابعًا، بإجمالي 39 منشأة بـ5%، والقصيم خامسًا، بإجمالي 38 منشأة بـ4%.
مخالفات للمعاهد والمراكز التدريبية الأهلية
- عدم الالتزام بضوابط الإعلانات
- إصدار شهادات مخالفة لأنظمة وتعليمات التدريب
- تجاهل شروط القبول والتسجيل في البرامج التدريبية
- استخدام مقر المنشأة لغير ما رُخص له
- وجود هيئة إدارية أو تدريبية غير معتمدة

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