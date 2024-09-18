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مواجهات التعويض تسخن جولة نحلم ونحقق

9/18/2024 11:38:51 PM
(MENAFN- Al Watan) يبدو أن عنوان افتتاح مواجهات الجولة الرابعة لدوري روشن السعودي للمحترفين، والتي أطلق عليها جولة نحلم ونحقق، بمناسبة قرب الاحتفال باليوم الوطني السعودي الـ94، الذي يصادف الإثنين المقبل، سيكون التعويض، إذ تشهد افتتاحية الجولة التي تستمر 3 أيام، إقامة 3 مواجهات اليوم، تجمع فرقا تعرضت للتعثر في الجولة الثالثة، ولا مجال أمام الفرق الستة سوى بذل المزيد من أجل تحسين وضعها النقطي، خصوصا وأن مواجهاتها اليوم ستكون حافلة بالسخونة والإثارة. فعلي ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية بنجران، يتواجه الأخدود والقادسية في لقاء صعب للفريقين.
ويحتضن ملعب جامعة الجوف بسكاكا مواجهة نارية بين العروبة والفتح، وتعد الموقعة هي الأولى للمضيف على ملعبه منذ انطلاق الدوري، إذ خاض جميع مبارياته الثلاثة الماضية خارج ملعبه. أما سهرة اليوم الأول للجولة الرابعة فسيكون مسرحها ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع، عندما يتواجه الوحدة

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