مواجهات التعويض تسخن جولة نحلم ونحقق

(MENAFN
- Al Watan)
يبدو أن عنوان افتتاح مواجهات الجولة الرابعة لدوري روشن السعودي للمحترفين، والتي أطلق عليها جولة نحلم ونحقق، بمناسبة قرب الاحتفال باليوم الوطني السعودي الـ94، الذي يصادف الإثنين المقبل، سيكون التعويض، إذ تشهد افتتاحية الجولة التي تستمر 3 أيام، إقامة 3 مواجهات اليوم، تجمع فرقا تعرضت للتعثر في الجولة الثالثة، ولا مجال أمام الفرق الستة سوى بذل المزيد من أجل تحسين وضعها النقطي، خصوصا وأن مواجهاتها اليوم ستكون حافلة بالسخونة والإثارة. فعلي ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية بنجران، يتواجه الأخدود والقادسية في لقاء صعب للفريقين.
ويحتضن ملعب جامعة
الجوف بسكاكا مواجهة نارية بين العروبة والفتح، وتعد الموقعة هي الأولى للمضيف على ملعبه منذ انطلاق الدوري، إذ خاض جميع مبارياته الثلاثة الماضية خارج ملعبه. أما سهرة اليوم الأول للجولة الرابعة فسيكون مسرحها ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع، عندما يتواجه الوحدة
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