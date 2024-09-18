Thursday, 19 September 2024 07:25 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سلاح الهلال الجديد فتاك

9/18/2024 11:38:51 PM
(MENAFN- Al Watan) يبدو أن الأندية السعودية والآسيوية بشكل عام، ستواجه أزمة قوية خلال منافسات الموسم الحالي، بسبب السلاح الجديد الذي يعتمد عليه مدرب الزعيم البرتغالي، جورجي جيسوس، فمنذ مواجهة الرياض التي حسمها الهلال بثلاثية دون رد، خلال الجولة الماضية لدوري روشن السعودي للمحترفين، ظهر الزعيم بشكل رائع، معتمدًا على الأطراف بشكل أكبر.
لكن السلاح الجديد الذي يبدو أنه سيدمر خصوم الهلال على وجه التحديد متمثل في قدوم البرتغالي، جواو كانسيلو، صاحب القدرات الهجومية المذهلة بوجوده كظهير أيمن، خلف الجناح البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا.
ونتج عن ذلك صناعة هدفين في الانتصار على الريان، فيما سجل كانسيلو هدفًا وقدم تمريرة حاسمة، مع انطلاقات مستمرة وتبادل أدوار لا يتوقف حتى تحول النجم البرتغالي كجناح في بعض الأحيان، وقد نجح في الظهور بشكل جيد.

MENAFN18092024000089011017ID1108690612

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث