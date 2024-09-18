سلاح الهلال الجديد فتاك

(MENAFN
- Al Watan)
يبدو أن الأندية السعودية والآسيوية بشكل عام، ستواجه أزمة قوية خلال منافسات الموسم الحالي، بسبب السلاح الجديد الذي يعتمد عليه مدرب الزعيم البرتغالي، جورجي جيسوس، فمنذ مواجهة الرياض التي حسمها الهلال بثلاثية دون رد، خلال الجولة الماضية لدوري روشن السعودي للمحترفين، ظهر الزعيم بشكل رائع، معتمدًا على الأطراف بشكل أكبر.
لكن السلاح الجديد الذي يبدو أنه سيدمر خصوم الهلال على وجه التحديد متمثل في قدوم البرتغالي، جواو كانسيلو، صاحب القدرات الهجومية المذهلة بوجوده كظهير أيمن، خلف الجناح البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا.
ونتج عن ذلك صناعة هدفين في الانتصار على الريان، فيما سجل كانسيلو هدفًا وقدم تمريرة حاسمة، مع انطلاقات مستمرة وتبادل أدوار لا يتوقف حتى تحول النجم البرتغالي كجناح في بعض الأحيان، وقد نجح في الظهور بشكل جيد.
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