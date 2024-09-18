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عقوبات صينية على الشركات الأمريكية

9/18/2024 11:38:51 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت الصين فرض عقوبات على الشركات الأمريكية التي تبيع الأسلحة لجزيرة تايوان التي تتمتع بالحكم الذاتي، والتي تدعي بكين أنها جزء من أراضيها وتهدد بضمها بالقوة.
وأعلنت وسائل إعلام صينية رسمية هذا الأمر نقلا عن وزارة الخارجية، لكنها لم تذكر تفاصيل عن الشركات المعنية. وتنتظر تايوان تسليم طائرات مقاتلة من طراز إف-16 ودبابات أبرامز، ومجموعة من الصواريخ من الولايات المتحدة.
وصعدت الصين من تهديداتها بمهاجمة تايوان، التي يؤيد مواطنوها البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة بشكل ساحق وضعهم الحالي المتمثل في الاستقلال الفعلي، وعلى الرغم من افتقارهما إلى العلاقات الدبلوماسية الرسمية، فإن الولايات المتحدة كانت منذ فترة طويلة مزودًا رئيسيًا للأسلحة، وهي ملزمة قانونًا بضمان قدرة الجزيرة على الدفاع عن نفسها.
وبالإضافة إلى شراء الأسلحة من الولايات المتحدة، تعمل تايوان أيضًا على إحياء صناعة الأسلحة المحلية، ويجري حاليًا بناء أسطول من الغواصات، في حين تم تمديد الخدمة العسكرية الإلزامية للرجال إلى عام واحد.
وطالبت الصين في وقت سابق الشركات الأمريكية بإنهاء تعاونها مع القوات المسلحة التايوانية، لكن دون أي تأثير واضح.

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