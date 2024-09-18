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4 عوامل تطيح بكاسترو النصر

9/18/2024 11:38:51 PM
(MENAFN- Al Watan) وقفت 4 أسباب مهمة خلف إقالة مدرب النصر، البرتغالي لويس كاسترو، أهمها سلسلة النتائج السلبية التي ضربت العالمي خلال منافسات الموسم الحالي، التي تعد امتدادا لما حدث في الموسم الماضي، وتبريره الدائم وعدم اعترافه بالأخطاء التي يقع فيها، إضافة لعدم قدرته على إيجاد حلول للأزمة الدفاعية التي عانى منها العالمي، كما أن ضعف شخصية المدرب التي ظهر بها وعدم قدرته على السيطرة على غرفة الملابس أحد أهم العوامل التي أطاحت بالمدرب البرتغالي، الذي قاد العالمي في 60 مباراة موزعة على 6 بطولات مختلفة.
سوء النتائج
تعرض العالمي لسلسلة من سوء النتائج مع المدرب البرتغالي لويس كاسترو، فمنذ نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين الموسم الماضي في الـ30 من مايو الماضي، خاض فارس نجد 6 مباريات، كسب منها مباراتين؛ كانت الأولى في نصف نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي أمام التعاون 2/صفر، والأخرى أمام الفيحاء في الجولة الثانية لدوري روشن السعودي للمحترفين 1/4، وتعادل في 3 مواجهات أمام الرائد والأهلي في الجولتين الأولى والثالثة للدوري، وأمام الشرطة العراقي في أولى جولات دوري أبطال آسيا للنخبة وبذات النتيجة 1/1، وتعرض للخسارة مرة واحدة كانت في نهائي السوبر السعودي أمام الهلال 4/1 خاسرا اللقب لمصلحة منافسه التقليدي.
وإجمالا قاد كاسترو النصر في 60 مباراة، حقق الانتصار في 40 منها وتعادل في 11 مباراة وخسر 9 مرات، لكن على الصعيد الرسمي (دون احتساب نتائج البطولة العربية)، لعب النصر مع كاسترو 54 مباراة كسب 36 مباراة وتعادل في 9 مواجهات وخسر مثلها.
وسجل لاعبو العالمي تحت قيادة لويس كاسترو 159 هدفا، بينما استقبلت شباك الفريق 79 هدفا.
دائم التبرير
رغم المستوى السيئ الذي ظهر به النصر في بعض الأحيان بداية من الموسم الماضي، إلا أن كاسترو لا يعترف بالأخطاء، بل يقوم بالتبرير دائما ومهاجمة وسائل الإعلام في المؤتمرات الصحفية.
فضلا عن انتقاداته الدائمة لمستوى اللاعبين وظاهرة إهدار الفرص، وغيرها من الأمور التي تعود في الأساس إلى قصوره في العمل وعدم تنمية بعض الجوانب.
وعندما يقع النصر في ورطة أثناء الخسائر والانتقادات الإعلامية والجماهيرية، يفشل كاسترو دائما في معالجة الأمور، بل يخرج بتصريحات نارية تزيد من الضغوطات على لاعبيه.
الأزمة الدفاعية
تعد الأزمة الدفاعية المتعلقة بسوء تنظيم الخط الخلفي، ضمن الأسباب الرئيسية التي أدت لإقالة المدرب البرتغالي من منصبه، وذلك منذ توليه المهمة الفنية مطلع الموسم الماضي، إذ استقبل النصر الكثير من الأهداف السهلة نتيجة تلك الأزمة، التي لعبت دورا في خسارة الدوري السعودي والخروج من دوري أبطال آسيا، ومع ذلك لم يحاول كاسترو معالجتها بل واصل التبرير.
ودائما ما تظهر المساحات بين قلبي الدفاع وخلف الظهيرين، وهو ما استغله المنافسون بشكل مستمر.
شخصية ضعيفة
ظهر كاسترو بشخصية ضعيفة، بسبب فشله في السيطرة على غرفة الملابس، على عكس مواطنه جورجي جيسوس في الهلال.
فهناك بعض الأخطاء التي سقط فيها بعض اللاعبين، متمثلة في هفوات فردية، إضافة لسوء التعامل مع التحكيم وأبرزها طرد الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش بغرابة شديدة في آخر الدقائق ضد التعاون بنصف نهائي السوبر، ليغيب عن كلاسيكو الهلال.
وتدل تصرفات اللاعبين على ضعف شخصية كاسترو، الذي لم يتخذ قرارات تأديبية لفرض النظام على الفريق، إضافة لاستجابة واضحة لبعض القرارات الخاصة بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.
- كاسترو سقط في فخ سوء النتائج
- المدرب البرتغالي واصل تبرير أخطائه المتكررة
- ضعف شخصية المدرب نشر الفوضى بغرفة الملابس
- عدم إيجاد الحلول للأخطاء الدفاعية قاد العالمي للخسائر.

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