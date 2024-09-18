العقدة الزرقاء تطارد العميد

(MENAFN
- Al Watan)
تتجه أنظار عشاق الكرة السعودية، السبت المقبل، نحو ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بالعاصمة الرياض، الذي سيحتضن قمة الجولة الرابعة لدوري روشن السعودي للمحترفين، التي تجمع الهلال وضيفه الاتحاد.
ويتساوى الفريقان بالنقاط بعد مرور 3 جولات، عقب تحقيقهما للعلامة الكاملة 9 نقاط، ويتصدر العميد جدول الدوري
بفارق الأهداف عن مضيفه الزعيم.
ويسعى الاتحاد للتخلص من العقدة التي واجهته أمام الهلال مؤخرًا، الذي سيطر بشكل كامل على مباريات
الكلاسيكو في آخر السنوات.
سطوة زرقاء
يعود آخر انتصار للاتحاد على الهلال إلى الـ9 من أبريل 2021 ضمن دوري المحترفين، وحينها انتصر العميد1 /صفر على إستاد الجوهرة.
وبعد ذلك فرض الهلال سطوته، حيث تغلب على الاتحاد في دوري 2022 بنتيجة 2 /1 ذهابًا، و 3 /1 إيابًا، وفي مباراة الذهاب لموسم 2023 سقط الاتحاد في الكلاسيكو صفر / 1، فيما انتهت مباراة الإياب بالتعادل الإيجابي 2/ 2.
وتواجها بعد ذلك في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2023، ونجح الهلال في الانتصار على الاتحاد 1 /صفر، كما التقيا في النسخة الأخيرة من البطولة العربية ((كأس الملك سلمان للأندية العربية)) في ربع النهائي، وكسب الهلال المواجهة 3/ 1.
وحقق الهلال الانتصار على العميد في مباراة الذهاب للموسم الماضي لدوري المحترفين 4 /3، ثم كرر تفوقه بالفوز 3/ 1 إيابًا، وكذلك في نصف نهائي كأس الملك 2 /1.
تفوق واضح
لم تقتصر مواجهات العملاقين في الموسم الماضي على الدوري والبطولة العربية، بل تواجها في ربع النهائي لأبطال آسيا، وحقق الهلال الانتصار 2 /صفر، ذهابًا وإيابًا، قبل أن يختما مباريتهما بنهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي، الذي أقيم في أبوظبي، وحينها توج الزعيم بطلا على حساب العميد بتغلبه عليه 4 /1.
- 9 أبريل 2021 شهد أخر انتصار اتحادي على الهلال.
- 12 مواجهات جمعت الفريقين عقب أخر انتصارات العميد
- 11 مرة حقق خلالها الزعيم الانتصار وتعادلا في قمة واحدة.
- 28 هدفًا سجلها الهلاليون في شباك النمور خلال 12 مواجهة.
- 11 أهداف سجلها لاعبو العميد في شباك الزعيم خلال الـ12 مواجهة.
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