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العقدة الزرقاء تطارد العميد

9/18/2024 11:38:51 PM
(MENAFN- Al Watan) تتجه أنظار عشاق الكرة السعودية، السبت المقبل، نحو ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بالعاصمة الرياض، الذي سيحتضن قمة الجولة الرابعة لدوري روشن السعودي للمحترفين، التي تجمع الهلال وضيفه الاتحاد.
ويتساوى الفريقان بالنقاط بعد مرور 3 جولات، عقب تحقيقهما للعلامة الكاملة 9 نقاط، ويتصدر العميد جدول الدوري بفارق الأهداف عن مضيفه الزعيم.
ويسعى الاتحاد للتخلص من العقدة التي واجهته أمام الهلال مؤخرًا، الذي سيطر بشكل كامل على مباريات الكلاسيكو في آخر السنوات.
سطوة زرقاء
يعود آخر انتصار للاتحاد على الهلال إلى الـ9 من أبريل 2021 ضمن دوري المحترفين، وحينها انتصر العميد1 /صفر على إستاد الجوهرة.
وبعد ذلك فرض الهلال سطوته، حيث تغلب على الاتحاد في دوري 2022 بنتيجة 2 /1 ذهابًا، و 3 /1 إيابًا، وفي مباراة الذهاب لموسم 2023 سقط الاتحاد في الكلاسيكو صفر / 1، فيما انتهت مباراة الإياب بالتعادل الإيجابي 2/ 2.
وتواجها بعد ذلك في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2023، ونجح الهلال في الانتصار على الاتحاد 1 /صفر، كما التقيا في النسخة الأخيرة من البطولة العربية ((كأس الملك سلمان للأندية العربية)) في ربع النهائي، وكسب الهلال المواجهة 3/ 1.
وحقق الهلال الانتصار على العميد في مباراة الذهاب للموسم الماضي لدوري المحترفين 4 /3، ثم كرر تفوقه بالفوز 3/ 1 إيابًا، وكذلك في نصف نهائي كأس الملك 2 /1.
تفوق واضح
لم تقتصر مواجهات العملاقين في الموسم الماضي على الدوري والبطولة العربية، بل تواجها في ربع النهائي لأبطال آسيا، وحقق الهلال الانتصار 2 /صفر، ذهابًا وإيابًا، قبل أن يختما مباريتهما بنهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي، الذي أقيم في أبوظبي، وحينها توج الزعيم بطلا على حساب العميد بتغلبه عليه 4 /1.
- 9 أبريل 2021 شهد أخر انتصار اتحادي على الهلال.
- 12 مواجهات جمعت الفريقين عقب أخر انتصارات العميد
- 11 مرة حقق خلالها الزعيم الانتصار وتعادلا في قمة واحدة.
- 28 هدفًا سجلها الهلاليون في شباك النمور خلال 12 مواجهة.
- 11 أهداف سجلها لاعبو العميد في شباك الزعيم خلال الـ12 مواجهة.

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