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الحمل يغير وظيفة دماغ المرأة

9/18/2024 11:38:50 PM
(MENAFN- Al Watan) تتبع علماء الأعصاب، للمرة الأولى، كيفية تغير وظيفة دماغ المرأة في فترة الحمل، فوجدوا أن ذلك يؤدي إلى انخفاض طويل المدى في حجم المادة الرمادية في دماغ المرأة، وزيادة مؤقتة في حجم المادة البيضاء. أفادت بذلك الخدمة الصحفية لجامعة ((كاليفورنيا)) في سانتا باربرا.
وقالت إميلي جاكوبس، الأستاذة في جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو: ((للمرة الأولى تمكنا من مراقبة تغيرات تحدث في بنية دماغ المرأة الحامل في أثناء إنجاب طفل. حقيقة وجود هذه التغييرات، وكذلك أبعادها، تشيران إلى أن دماغ المرأة البالغة يمكن أن يحافظ على مستوى عال من اللدونة فترة طويلة، وقدرة الجهاز العصبي على تغيير وظائفه، ويحتمل أن يساعد ذلك دماغ المرأة على التكيف مع تربية الأطفال)).
دراسة بنية الدماغ
حصل الخبراء على معلومات مماثلة في أثناء مراقبة الصحة ووظائف الدماغ لامرأة من كاليفورنيا تبلغ من العمر 38 عاما، أنجبت طفلا نتيجة إجراء التلقيح الصناعي. وقد درس الباحثون بنية دماغها قبل ثلاثة أسابيع من بدء الحمل باستخدام ماسح التصوير بالرنين المغناطيسي. كما أجروا 20 دراسة مماثلة في مراحل مختلفة من الحمل، وكذلك في أول عامين بعد ولادة الطفل. وأشارت المقارنة اللاحقة لهذه الصور إلى أن بداية الحمل الأول للمرأة في حياتها يصاحبها الكثير من التغيرات في بنية الدماغ بأكمله بشكل عام، وفي بنية المادة البيضاء والرمادية بشكل خاص. على سبيل المثال، وجد الباحثون أن الحمل أدى إلى انخفاض صغير (2-5%)، ولكن ملحوظ، في حجم المادة الرمادية، وهو ما كان يخص بعض مناطق الحصين (6-8%)، وكذلك النواة المذنبة وبعض المناطق القشرية المرتبطة بالانتباه والعواطف.
تطور الجنين
لاحظ الباحثون أن هذه التغيرات في بنية المادة الرمادية تتزايد تدريجيا مع تطور الجنين، ولم تختف حتى بعد الحمل. في المقابل، زاد حجم المادة البيضاء في دماغ الحامل المقيمة في كاليفورنيا بشكل ملحوظ خلال الثلثين الأول والثاني من الحمل، ولكن بعد ولادة الطفل عاد هذا المؤشر إلى القيم الأساسية بحلول جلسة التصوير بالرنين المغناطيسي الأولى.
ويأمل الخبراء أن تساعدهم الدراسة اللاحقة لهذه التغييرات في بنية المادة البيضاء والرمادية على فهم كيفية تنشيط الهرمونات المختلفة التي يتم إنتاجها في أثناء الحمل ((برنامج الأمومة)) في دماغ المرأة وتغيير بنيته، حيث إن فهم ذلك سيجعل من الممكن فهم العمليات التي تؤدي إلى تغييرات في سلوك النساء عندما يكون لديهن أطفال، وكذلك معرفة سبب إصابة بعض النساء باكتئاب ما بعد الولادة.

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