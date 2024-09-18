الخير للتمويل تفاوض 3 بنوك لاقتراض 150 مليون جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) تستهدف شركة الخير للتمويل متناهى الصغر الحصول على تسهيلات ائتمانية بقيمة 150 مليون جنيه خلال العام الحالى، وتجرى مفاوضات حاليًا مع 3 بنوك للحصول على تلك التسهيلات، وفقًا لما قالته هناء الهلالى العضو المنتدب للشركة لـ”البورصة”.

وأوضحت الهلالى، أن الشركة حصلت على قروض بنحو 360 مليون جنيه بهدف التوسع فى إصدار التمويلات للعملاء خلال الفترة المقبلة.

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وأضافت أن الشركة تستهدف إصدار تمويلات بمتوسط شهرى لهذا العام حوالى 30 مليون جنيه شهرياً، ليصبح إجمالى إصدارات العام الحالى 363 مليون جنيه موزعة على 12 ألف عميل.

وقالت الهلالى، إن الشركة تعتزم إصدار 21 ألف قرض بقيمة 567 مليون جنيه خلال عام 2025، بالإضافة إلى افتتاح 6 فروع جديدة خلال العام المقبل.

وأشارت إلى أن الشركة تركز فى الوقت الحالى على تنمية المحفظة وجذب أكبر عدد من المستفيدين، وثم يمكن التفكير فى جذب استثمارات جديدة أو شراكات مع مؤسسات مالية مرموقة.

وتعتزم شركة الخير للتمويل زيادة رأسمالها إلى 75 مليون جنيه بنهاية شهر أبريل 2025 وفقاً لمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية، ويبلغ رأس المال الحالى للشركة 50 مليون جنيه.

وأصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارا فى عام 2023، بزيادة رأس المال إلى 75 مليون جنيه كحد أدنى لرأس المال المصدر والمدفوع للشركات الراغبة فى مباشرة أنشطة التأجير التمويلى، والتمويل الاستهلاكى، وتمويل الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مع السماح بمهلة عام لتوفيق الشركات لأوضاعها.

وقالت الهلالى، إن حجم محفظة التمويل الحالية بلغ 218.8 مليون جنيه موزعة على 12.48 ألف عميل، وبلغت الأرصدة الجارية للشركة 307.7 مليون جنيه.