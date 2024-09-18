الخير للتمويل تفاوض 3 بنوك لاقتراض 150 مليون جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News) تستهدف شركة الخير للتمويل متناهى الصغر الحصول على تسهيلات ائتمانية بقيمة 150 مليون جنيه خلال العام الحالى، وتجرى مفاوضات حاليًا مع 3 بنوك للحصول على تلك التسهيلات، وفقًا لما قالته هناء الهلالى العضو المنتدب للشركة لـ”البورصة”.
وأوضحت الهلالى، أن الشركة حصلت على قروض بنحو 360 مليون جنيه بهدف التوسع فى إصدار التمويلات للعملاء خلال الفترة المقبلة.
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وأضافت أن الشركة تستهدف إصدار تمويلات بمتوسط شهرى لهذا العام حوالى 30 مليون جنيه شهرياً، ليصبح إجمالى إصدارات العام الحالى 363 مليون جنيه موزعة على 12 ألف عميل.
وقالت الهلالى، إن الشركة تعتزم إصدار 21 ألف قرض بقيمة 567 مليون جنيه خلال عام 2025، بالإضافة إلى افتتاح 6 فروع جديدة خلال العام المقبل.
وأشارت إلى أن الشركة تركز فى الوقت الحالى على تنمية المحفظة وجذب أكبر عدد من المستفيدين، وثم يمكن التفكير فى جذب استثمارات جديدة أو شراكات مع مؤسسات مالية مرموقة.
وتعتزم شركة الخير للتمويل زيادة رأسمالها إلى 75 مليون جنيه بنهاية شهر أبريل 2025 وفقاً لمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية، ويبلغ رأس المال الحالى للشركة 50 مليون جنيه.
وأصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارا فى عام 2023، بزيادة رأس المال إلى 75 مليون جنيه كحد أدنى لرأس المال المصدر والمدفوع للشركات الراغبة فى مباشرة أنشطة التأجير التمويلى، والتمويل الاستهلاكى، وتمويل الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مع السماح بمهلة عام لتوفيق الشركات لأوضاعها.
وقالت الهلالى، إن حجم محفظة التمويل الحالية بلغ 218.8 مليون جنيه موزعة على 12.48 ألف عميل، وبلغت الأرصدة الجارية للشركة 307.7 مليون جنيه.
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