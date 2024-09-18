البنوك المركزية الخليجية تخفض أسعار الفائدة بعد قرار الفيدرالى الأمريكى

MENAFN - Al-Borsa News) خفضت البنوك المركزية الخليجية أسعار الفائدة على عملاتها فى ظل ارتباطها بالدولار الأمريكي بعد خفض“الفيدرالى” الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.

وخفض مصرف الإمارات المركزى معدلات الفائدة 50 نقطة أساس لتصل إلى 4.9% بدلًا من 5.40%.

موضوعاتالفيدرالي يخفض الفائدة لأول مرة منذ 4 سنوات المصدرون فى كوريا الجنوبية يواجهون طوفاناً من المنافسين الصينيين انخفاض مخزونات النفط في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات

كما خفض بنك الكويت المركزى سعر الفائدة بواقع 25 نقطة أساس ليسجل 4%.

وأعلن مصرف قطر المركزى تخفيض معدلات الفائدة 55 نقطة أساس لتصل إلى 5.70% على الإقراض، و5.20% على الإيداع، و5.45% على إعادة الشراء.

وأعلن مصرف البحرين المركزي خفض سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة بمقدار 50 نقطة أساس من 6.00% إلى 5.50%.