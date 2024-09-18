البنوك المركزية الخليجية تخفض أسعار الفائدة بعد قرار الفيدرالى الأمريكى

(MENAFN
- Al-Borsa News) خفضت البنوك المركزية الخليجية أسعار الفائدة على عملاتها فى ظل ارتباطها بالدولار الأمريكي بعد خفض“الفيدرالى” الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.
وخفض مصرف الإمارات المركزى معدلات الفائدة 50 نقطة أساس لتصل إلى 4.9% بدلًا من 5.40%.
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كما خفض بنك الكويت المركزى سعر الفائدة بواقع 25 نقطة أساس ليسجل 4%.
وأعلن مصرف قطر المركزى تخفيض معدلات الفائدة 55 نقطة أساس لتصل إلى 5.70% على الإقراض، و5.20% على الإيداع، و5.45% على إعادة الشراء.
وأعلن مصرف البحرين المركزي خفض سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة بمقدار 50 نقطة أساس من 6.00% إلى 5.50%.
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