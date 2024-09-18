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الإمارات مركز تكنولوجي عالمي للمواهب

9/18/2024 7:31:20 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشف استطلاع رأي حديث أجرته شركة ((كابيتال.كوم)) أن الإمارات باتت مركزاً تكنولوجياً عالمياً للمواهب الآسيوية. وجمع الاستطلاع آراء 1000 مستجيب في سنغافورة وهونغ كونغ وفيتنام والهند، ووجد أن 81% من المحترفين الآسيويين في مجال التكنولوجيا ينظرون إلى الإمارات كمركز تكنولوجي متنامٍ. وقال 76% آخرون من المستجيبين إن الإمارات توفر بيئة مواتية لصناعة التكنولوجيا، بحسب موقع ((فنيانز نكريكتين)) الألماني.

وتسهم السمعة المتنامية للإمارات كمركز تكنولوجي مزدهر في تعزيز الاهتمام بين العاملين في مجال التكنولوجيا في مختلف أنحاء المنطقة، حيث أعرب 45% من المشاركين عن استعدادهم للانتقال إلى الإمارات للعمل، لتتفوق الإمارات على دول مثل ألمانيا (38%) وهونغ كونغ (20%) كوجهات شعبية للمحترفين في هذا القطاع.

ويضع هذا الإمارات في منافسة وثيقة مع وجهات بارزة أخرى مثل سنغافورة (46%) والمملكة المتحدة (57%) والولايات المتحدة (52%) كمواقع مفضلة للانتقال بين المختصين في التكنولوجيا.

ويعد الدعم الحكومي العامل الرئيسي الذي يساهم في سمعة الإمارات المتنامية كمركز تكنولوجي ووجهة انتقال مفضلة. فمن بين الذين شملهم الاستطلاع، يعتقد 93% أنه من المهم أن تكون هناك حكومة داعمة لصناعة التكنولوجيا، ما يسلط الضوء على الدفع المركز لدولة الإمارات لتطوير البلاد كنقطة جذب للمواهب التكنولوجية الدولية.

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