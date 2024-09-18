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بدور القاسمي: الشارقة تتطلع لتعزيز جاذبيتها الاستثمارية

9/18/2024 7:31:12 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، بمناسبة انطلاق هذه الدورة من المنتدى، أن تطلعات الشارقة تجاه تعزيز جاذبيتها الاستثمارية بين عواصم وبلدان المنطقة كبيرة، وتستند إلى جملة من المقومات التنظيمية والتشريعية، بالإضافة إلى الموقع الاستراتيجي، والبنية التحتية المؤهلة.

ويمثل منتدى الشارقة للاستثمار إحدى ركائز تحقيق هذه التطلعات، وتدعيم فرص الوصول إليها، بوصفه حدثاً دولياً يعبر عن توجهات الإمارة الاقتصادية، ويستقطب نخبة من أبرز الخبراء والمتخصصين الذين يسهمون في رسم ملامح مستقبل اقتصاد المنطقة والعالم، ويكشفون الفرص التي تمتلكها الإمارة في هذا المسار، لذلك نتطلع إلى دورة استثنائية من المنتدى، ونعمل ليكون تأثيرها مباشراً ونوعياً على مجمل القطاعات الحيوية في اقتصاد الشارقة ودولة الإمارات.

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