Thursday, 19 September 2024 04:26 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


((التنمية السياسية)) يختتم فعاليات البرنامج التدريبي للأعضاء الجدد بمجلسي الشورى والنواب

9/18/2024 7:25:27 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) اختتم‭ ‬معهد‭ ‬البحرين‭ ‬للتنمية‭ ‬السياسية‭ ‬أمس،‭ ‬فعاليات‭ ‬البرنامج‭ ‬التدريبي‭ ‬المكثف،‭ ‬الذي‭ ‬امتد‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬يومين‭ ‬للأعضاء‭ ‬الجدد‭ ‬بمجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب،‭ ‬ضمن‭ ‬فعاليات‭ ‬برنامج‭ ‬إضاءات‭.‬

وتضمن‭ ‬اليوم‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬البرنامج‭ ‬ثلاث‭ ‬جلسات؛‭ ‬حيث‭ ‬قدم‭ ‬المستشار‭ ‬الإعلامي‭ ‬والمختص‭ ‬في‭ ‬البروتوكول‭ ‬البرلماني‭ ‬محميد‭ ‬المحميد،‭ ‬الجلسة‭ ‬الأولى،‭ ‬والتي‭ ‬كانت‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬مهارات‭ ‬البروتوكول‭ ‬البرلماني‮»‬،‭ ‬والتي‭ ‬تضمنت‭ ‬التعريف‭ ‬بأهم‭ ‬المهارات‭ ‬البروتوكولية‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬البرلماني،‭ ‬وآليات‭ ‬التواصل‭ ‬الفعال‭ ‬داخل‭ ‬المجلسين‭.‬

أما‭ ‬الجلسة‭ ‬الثانية‭ ‬فكانت‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬النظام‭ ‬الداخلي‭ ‬لمجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب‮»‬،‭ ‬وقدمها‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬المستشارين‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب،‭ ‬الدكتور‭ ‬صالح‭ ‬الغثيث،‭ ‬والتي‭ ‬استعرض‭ ‬فيها‭ ‬اللائحتين‭ ‬الداخليتين‭ ‬لمجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب،‭ ‬وآليات‭ ‬المناقشة‭ ‬والتصويت‭ ‬والتطرق‭ ‬إلى‭ ‬اللجان‭ ‬الدائمة‭ ‬ومهام‭ ‬عملها‭ ‬والإجراءات‭ ‬المتبعة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬لجنة‭ ‬ودور‭ ‬المستشارين‭ ‬والباحثين‭ ‬المساندين‭ ‬لعضو،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬التطرق‭ ‬للأدوات‭ ‬الرقابية‭ ‬والتشريعية‭ ‬التي‭ ‬يتمتع‭ ‬بها‭ ‬أعضاء‭ ‬المجلسين‭ ‬وكيفية‭ ‬تفعيلها‭. ‬

كما‭ ‬قدمت‭ ‬الجلسة‭ ‬الثالثة‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬التشريعية‭ ‬والقانونية‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬الأستاذة‭ ‬دلال‭ ‬الزايد،‭ ‬والتي‭ ‬حملت‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬النظام‭ ‬الدستوري‭ ‬والقانوني‭ ‬للعمل‭ ‬البرلماني‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬قدمت‭ ‬شرحًا‭ ‬تفصيليًا‭ ‬عن‭ ‬النظام‭ ‬الدستوري‭ ‬المنظم‭ ‬لعمل‭ ‬مجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬والتركيز‭ ‬على‭ ‬الممارسات‭ ‬البرلمانية‭ ‬في‭ ‬استخدامات‭ ‬الأدوات‭ ‬التشريعية‭ ‬والرقابية‭ ‬لأعضاء‭ ‬المجلسين‭.‬

كلمات دالة

MENAFN18092024000055011008ID1108690370

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث