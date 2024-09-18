((التنمية السياسية)) يختتم فعاليات البرنامج التدريبي للأعضاء الجدد بمجلسي الشورى والنواب

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتضمن‭ ‬اليوم‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬البرنامج‭ ‬ثلاث‭ ‬جلسات؛‭ ‬حيث‭ ‬قدم‭ ‬المستشار‭ ‬الإعلامي‭ ‬والمختص‭ ‬في‭ ‬البروتوكول‭ ‬البرلماني‭ ‬محميد‭ ‬المحميد،‭ ‬الجلسة‭ ‬الأولى،‭ ‬والتي‭ ‬كانت‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬مهارات‭ ‬البروتوكول‭ ‬البرلماني‮»‬،‭ ‬والتي‭ ‬تضمنت‭ ‬التعريف‭ ‬بأهم‭ ‬المهارات‭ ‬البروتوكولية‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬البرلماني،‭ ‬وآليات‭ ‬التواصل‭ ‬الفعال‭ ‬داخل‭ ‬المجلسين‭.‬

أما‭ ‬الجلسة‭ ‬الثانية‭ ‬فكانت‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬النظام‭ ‬الداخلي‭ ‬لمجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب‮»‬،‭ ‬وقدمها‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬المستشارين‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب،‭ ‬الدكتور‭ ‬صالح‭ ‬الغثيث،‭ ‬والتي‭ ‬استعرض‭ ‬فيها‭ ‬اللائحتين‭ ‬الداخليتين‭ ‬لمجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب،‭ ‬وآليات‭ ‬المناقشة‭ ‬والتصويت‭ ‬والتطرق‭ ‬إلى‭ ‬اللجان‭ ‬الدائمة‭ ‬ومهام‭ ‬عملها‭ ‬والإجراءات‭ ‬المتبعة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬لجنة‭ ‬ودور‭ ‬المستشارين‭ ‬والباحثين‭ ‬المساندين‭ ‬لعضو،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬التطرق‭ ‬للأدوات‭ ‬الرقابية‭ ‬والتشريعية‭ ‬التي‭ ‬يتمتع‭ ‬بها‭ ‬أعضاء‭ ‬المجلسين‭ ‬وكيفية‭ ‬تفعيلها‭. ‬

كما‭ ‬قدمت‭ ‬الجلسة‭ ‬الثالثة‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬التشريعية‭ ‬والقانونية‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬الأستاذة‭ ‬دلال‭ ‬الزايد،‭ ‬والتي‭ ‬حملت‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬النظام‭ ‬الدستوري‭ ‬والقانوني‭ ‬للعمل‭ ‬البرلماني‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬قدمت‭ ‬شرحًا‭ ‬تفصيليًا‭ ‬عن‭ ‬النظام‭ ‬الدستوري‭ ‬المنظم‭ ‬لعمل‭ ‬مجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬والتركيز‭ ‬على‭ ‬الممارسات‭ ‬البرلمانية‭ ‬في‭ ‬استخدامات‭ ‬الأدوات‭ ‬التشريعية‭ ‬والرقابية‭ ‬لأعضاء‭ ‬المجلسين‭.‬

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