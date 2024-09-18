((التنمية السياسية)) يختتم فعاليات البرنامج التدريبي للأعضاء الجدد بمجلسي الشورى والنواب

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
اختتم معهد البحرين للتنمية السياسية أمس، فعاليات البرنامج التدريبي المكثف، الذي امتد على مدى يومين للأعضاء الجدد بمجلسي الشورى والنواب، ضمن فعاليات برنامج إضاءات.
وتضمن اليوم الثاني من البرنامج ثلاث جلسات؛ حيث قدم المستشار الإعلامي والمختص في البروتوكول البرلماني محميد المحميد، الجلسة الأولى، والتي كانت بعنوان «مهارات البروتوكول البرلماني»، والتي تضمنت التعريف بأهم المهارات البروتوكولية في العمل البرلماني، وآليات التواصل الفعال داخل المجلسين.
أما الجلسة الثانية فكانت بعنوان «النظام الداخلي لمجلسي الشورى والنواب»، وقدمها رئيس هيئة المستشارين بمجلس النواب، الدكتور صالح الغثيث، والتي استعرض فيها اللائحتين الداخليتين لمجلسي الشورى والنواب، وآليات المناقشة والتصويت والتطرق إلى اللجان الدائمة ومهام عملها والإجراءات المتبعة في كل لجنة ودور المستشارين والباحثين المساندين لعضو، إلى جانب التطرق للأدوات الرقابية والتشريعية التي يتمتع بها أعضاء المجلسين وكيفية تفعيلها.
كما قدمت الجلسة الثالثة رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الشورى، الأستاذة دلال الزايد، والتي حملت عنوان «النظام الدستوري والقانوني للعمل البرلماني»، حيث قدمت شرحًا تفصيليًا عن النظام الدستوري المنظم لعمل مجلسي الشورى والنواب في مملكة البحرين، والتركيز على الممارسات البرلمانية في استخدامات الأدوات التشريعية والرقابية لأعضاء المجلسين.
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