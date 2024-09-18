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معهد الإدارة العامة: مواصلة تطوير قيادات حكومية ترتقي بمستوى التنمية الإدارية

9/18/2024 7:25:26 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكدت‭ ‬الدكتورة‭ ‬الشيخة‭ ‬رنا‭ ‬بنت‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬دعيج‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لمعهد‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬حرص‭ ‬المعهد‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬تطوير‭ ‬قيادات‭ ‬حكومية‭ ‬ترتقي‭ ‬بمستوى‭ ‬التنمية‭ ‬الإدارية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬تحقيقًا‭ ‬للأهداف‭ ‬المنشودة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬والمتابعة‭ ‬المستمرة‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬الجلسة‭ ‬الحوارية‭ ‬التي‭ ‬نظّمها‭ ‬المعهد‭ ‬بحضور‭ ‬الدكتورة‭ ‬مريم‭ ‬عذبي‭ ‬الجلاهمة‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمستشفيات‭ ‬الحكومية،‭ ‬ومنتسبي‭ ‬الدفعة‭ ‬32‭ ‬من‭ ‬قيادات،‭ ‬والتي‭ ‬يقدمها‭ ‬معهد‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لمديري‭ ‬القطاع‭ ‬العام‭ ‬ضمن‭ ‬البرنامج‭ ‬الوطني‭ ‬لتطوير‭ ‬القيادات‭ ‬الحكومية‭.‬

وأشارت‭ ‬الدكتورة‭ ‬الشيخة‭ ‬رنا‭ ‬بنت‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬دعيج‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لمعهد‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة،‭ ‬إلى‭ ‬حرص‭ ‬المعهد‭ ‬على‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬الخبرات‭ ‬وأفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬لدى‭ ‬القيادات‭ ‬الوطنية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الجلسات‭ ‬الحوارية‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬تقديمها‭ ‬لمنتسبي‭ ‬برنامج‭ ‬قيادات،‭ ‬الذي‭ ‬يستهدف‭ ‬فئة‭ ‬المديرين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬العام،‭ ‬بهدف‭ ‬تطوير‭ ‬قدراتهم‭ ‬وتنمية‭ ‬الفكر‭ ‬القيادي‭ ‬لديهم‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالعمل‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬الحكومي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬أكدت‭ ‬الدكتورة‭ ‬مريم‭ ‬عذبي‭ ‬الجلاهمة‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬حرص‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬الاستثمار‭ ‬بالكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات،‭ ‬لكونهم‭ ‬محركًا‭ ‬أساسيًا‭ ‬ضمن‭ ‬مسيرة‭ ‬التطوير‭ ‬والبناء،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬تتمتع‭ ‬به‭ ‬القيادات‭ ‬الوطنية‭ ‬من‭ ‬كفاءات‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التطوير‭ ‬المؤسسي‭ ‬ودفع‭ ‬عجلة‭ ‬التقدم‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭.‬

كما‭ ‬نوهت‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬المشاركة‭ ‬الفاعلة‭ ‬في‭ ‬المبادرات‭ ‬والبرامج‭ ‬القيادية‭ ‬لما‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬بارز‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬بمستوى‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة‭ ‬في‭ ‬وزارات‭ ‬ومؤسسات‭ ‬القطاع‭ ‬العام،‭ ‬وذلك‭ ‬لأن‭ ‬التطوير‭ ‬المستمر‭ ‬في‭ ‬المهارات‭ ‬والقدرات‭ ‬للكوادر‭ ‬المؤسسية‭ ‬يعدّ‭ ‬عاملًا‭ ‬أساسيًا‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬الإنتاجية،‭ ‬وتعزيز‭ ‬ثقافة‭ ‬مؤسسية‭ ‬داعمة‭ ‬للإبداع‭ ‬والابتكار‭ ‬بما‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬الارتقاء‭ ‬بجودة‭ ‬وكفاءة‭ ‬الخدمات‭ ‬الحكومية‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭.‬

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