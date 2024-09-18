معهد الإدارة العامة: مواصلة تطوير قيادات حكومية ترتقي بمستوى التنمية الإدارية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكدت الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة المدير العام لمعهد الإدارة العامة حرص المعهد على مواصلة تطوير قيادات حكومية ترتقي بمستوى التنمية الإدارية في مختلف القطاعات تحقيقًا للأهداف المنشودة في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي نظّمها المعهد بحضور الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية، ومنتسبي الدفعة 32 من قيادات، والتي يقدمها معهد الإدارة العامة لمديري القطاع العام ضمن البرنامج الوطني لتطوير القيادات الحكومية.
وأشارت الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة، المدير العام لمعهد الإدارة العامة، إلى حرص المعهد على الاستفادة من الخبرات وأفضل الممارسات لدى القيادات الوطنية من خلال الجلسات الحوارية التي يتم تقديمها لمنتسبي برنامج قيادات، الذي يستهدف فئة المديرين في القطاع العام، بهدف تطوير قدراتهم وتنمية الفكر القيادي لديهم بما يسهم في الارتقاء بالعمل الاستراتيجي الحكومي في مملكة البحرين.
من جانبها، أكدت الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية حرص مملكة البحرين على الاستمرار في الاستثمار بالكوادر الوطنية في مختلف القطاعات، لكونهم محركًا أساسيًا ضمن مسيرة التطوير والبناء، مشيرة إلى ما تتمتع به القيادات الوطنية من كفاءات تسهم في تعزيز التطوير المؤسسي ودفع عجلة التقدم في مختلف المجالات.
كما نوهت إلى أهمية المشاركة الفاعلة في المبادرات والبرامج القيادية لما لها من دور بارز في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في وزارات ومؤسسات القطاع العام، وذلك لأن التطوير المستمر في المهارات والقدرات للكوادر المؤسسية يعدّ عاملًا أساسيًا في زيادة الإنتاجية، وتعزيز ثقافة مؤسسية داعمة للإبداع والابتكار بما يهدف إلى الارتقاء بجودة وكفاءة الخدمات الحكومية بمملكة البحرين.
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