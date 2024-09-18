وزير الداخلية يبحث مع سفير باكستان تبادل الخبرات بين البلدين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبل الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، السفير ثاقب رؤوف سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى مملكة البحرين، بحضور وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة ونائب رئيس الأمن العام.
ورحب الوزير، بالسفير، مشيدا بالعلاقات المتميزة بين البلدين، منوها إلى أهمية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات ذات الصلة بالعمل الأمني.
وتم خلال اللقاء، بحث برامج التعاون الأمني الثنائي، وعدد من الموضوعات التي تسهم في تطوير العمل المشترك بين البلدين الصديقين.
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