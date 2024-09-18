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وزير الداخلية يبحث مع سفير باكستان تبادل الخبرات بين البلدين

9/18/2024 7:25:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬السفير‭ ‬ثاقب‭ ‬رؤوف‭ ‬سفير‭ ‬جمهورية‭ ‬باكستان‭ ‬الإسلامية‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بحضور‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬لشؤون‭ ‬الجنسية‭ ‬والجوازات‭ ‬والإقامة‭ ‬ونائب‭ ‬رئيس‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭.‬

ورحب‭ ‬الوزير،‭ ‬بالسفير،‭ ‬مشيدا‭ ‬بالعلاقات‭ ‬المتميزة‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬منوها‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬بالعمل‭ ‬الأمني‭.‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬بحث‭ ‬برامج‭ ‬التعاون‭ ‬الأمني‭ ‬الثنائي،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬العمل‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭.‬

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