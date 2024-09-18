وزير الداخلية يستقبل رئيس وفد جامعة شمال كارولينا الأمريكية والمنظمة الدولية لمكافحة العنف والإدمان

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)DARE

وفي‭ ‬بداية‭ ‬اللقاء،‭ ‬أشاد‭ ‬الوزير‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬جامعة‭ ‬شمال‭ ‬كارولينا‭ ‬الأمريكية‭ ‬والمنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬لمكافحة‭ ‬العنف‭ ‬والإدمان‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬وتطوير‭ ‬برنامج‭ ‬مكافحة‭ ‬العنف‭ ‬والإدمان‭ ‬‮«‬معا‮»‬،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬منهج‭ ‬التعايش‭ ‬السلمي‭ ‬ومكافحة‭ ‬التطرف،‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬استحداثه‭ ‬بالبرنامج،‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬جيل‭ ‬أكثر‭ ‬استعدادا‭ ‬لمواجهة‭ ‬الأفكار‭ ‬المتطرفة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬رسائل‭ ‬التسامح‭ ‬والتعايش‭ ‬السلمي‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬الناس‭ ‬وحماية‭ ‬السلامة‭ ‬العامة،‭ ‬إحدى‭ ‬محاور‭ ‬برنامج‭ ‬مكافحة‭ ‬التطرف‭ ‬والذي‭ ‬يعد‭ ‬الطلبة‭ ‬أساس‭ ‬نجاحه،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬الوقاية‭ ‬من‭ ‬التطرف‭ ‬أهم‭ ‬من‭ ‬العلاج‭.‬

وعبر‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬لمخرجات‭ ‬التعاون‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬بين‭ ‬برنامج‭ (‬معاً‭) ‬والجهات‭ ‬الدولية‭ ‬والأكاديمية‭ ‬المرموقة‭ ‬في‭ ‬اطار‭ ‬إعداد‭ ‬الدراسات‭ ‬الميدانية‭ ‬والأبحاث‭ ‬العلمية‭ ‬لتطوير‭ ‬آليات‭ ‬التوعية‭ ‬التي‭ ‬تستهدف‭ ‬النشء‭ ‬والشباب،‭ ‬حيث‭ ‬تسلم،‭ ‬الورقة‭ ‬البحثية‭ ‬التي‭ ‬تؤصل‭ ‬للتعاون‭ ‬بين‭ ‬مركز‭ ‬‮«‬معاً‮»‬‭ ‬الإقليمي‭ ‬للبحوث‭ ‬والتدريب‭ ‬وجامعة‭ ‬شمال‭ ‬كارولينا‭ ‬ونتائج‭ ‬المسح‭ ‬الميداني‭ ‬والتي‭ ‬تم‭ ‬نشرها‭ ‬في‭ ‬المكتبة‭ ‬العلمية‭ ‬العالمية‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬أعرب‭ ‬البروفيسور‭ ‬ديفيد‭ ‬وايرك‭ ‬عن‭ ‬جزيل‭ ‬الشكر‭ ‬لوزير‭ ‬الداخلية‭ ‬على‭ ‬دعمه‭ ‬لتنفيذ‭ ‬منهج‭ ‬التعايش‭ ‬السلمي‭ ‬ومكافحة‭ ‬التطرف‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬القائمين‭ ‬على‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬معاً‮»‬‭ ‬الرائد‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التوعية‭ ‬الأمنية‭ ‬والشراكة‭ ‬المجتمعية،‭ ‬وانجازاته‭ ‬العالمية‭ ‬ليكون‭ ‬مثالاً‭ ‬يحتذى‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬الدولية‭.‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬بحث‭ ‬نتائج‭ ‬المرحلتين‭ ‬الاولى‭ ‬والثانية‭ ‬من‭ ‬الدراسة‭ ‬الميدانية‭ ‬لمنهج‭ ‬التعايش‭ ‬السلمي‭ ‬ومكافحة‭ ‬التطرف،‭ ‬والتي‭ ‬بينت‭ ‬الأثر‭ ‬الايجابي‭ ‬على‭ ‬سلوك‭ ‬الطلبة‭ ‬وتحسين‭ ‬المفاهيم‭ ‬والمعتقدات‭ ‬لديهم‭.‬

حضر‭ ‬اللقاء‭ ‬علي‭ ‬أحمد‭ ‬أميني‭ ‬مدير‭ ‬برنامج‭ ‬مكافحة‭ ‬العنف‭ ‬والإدمان‭ ‬‮«‬معاً‮»‬‭.‬

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