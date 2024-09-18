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العاهل يتلقى برقية شكر من رئيس كوت ديفوار

9/18/2024 7:25:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تلقى‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬برقية‭ ‬شكر‭ ‬جوابية‭ ‬من‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬الحسن‭ ‬واتارا‭ ‬رئيس‭ ‬جمهورية‭ ‬كوت‭ ‬ديفوار‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وذلك‭ ‬ردًا‭ ‬على‭ ‬برقية‭ ‬التهنئة‭ ‬التي‭ ‬بعث‭ ‬بها‭ ‬جلالته‭ ‬لفخامته‭ ‬بمناسبة‭ ‬ذكرى‭ ‬استقلال‭ ‬جمهورية‭ ‬كوت‭ ‬ديفوار‭.‬‮

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