العاهل يتلقى برقية شكر من رئيس كوت ديفوار

العاهل يتلقى برقية شكر من رئيس كوت ديفوار
التاريخ
9/18/2024 7:25:23 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، برقية شكر جوابية من فخامة الرئيس الحسن واتارا رئيس جمهورية كوت ديفوار الشقيقة، وذلك ردًا على برقية التهنئة التي بعث بها جلالته لفخامته بمناسبة ذكرى استقلال جمهورية كوت ديفوار.
كلمات دالة
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