القائد العام يستقبل الشيخ حمد الخالدي

القائد العام يستقبل الشيخ حمد الخالدي
التاريخ
9/18/2024 7:25:22 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبل المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، الشيخ حمد الفارس الحسن الخالدي، وذلك صباح أمس.
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