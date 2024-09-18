وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري التنسيقي حول أوضاع غزة ومستقبل الدولة الفلسطينية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وشارك‭ ‬في‭ ‬الاجتماع،‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬وزراء‭ ‬الخارجية‭ ‬أعضاء‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬العربية‭ ‬الإسلامية‭ ‬الاستثنائية‭ ‬المشتركة‭ ‬بشأن‭ ‬غزة،‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الأمير‭ ‬فيصل‭ ‬بن‭ ‬فرحان‭ ‬آل‭ ‬سعود،‭ ‬وزير‭ ‬خارجية‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬وعضوية‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬والمغتربين‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬فلسطين،‭ ‬ووزير‭ ‬خارجية‭ ‬الجمهورية‭ ‬التركية،‭ ‬ووزير‭ ‬الدولة‭ ‬للشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬قطر،‭ ‬ونائب‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية،‭ ‬والأمين‭ ‬العام‭ ‬لجامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية،‭ ‬والأمين‭ ‬العام‭ ‬لمنظمة‭ ‬التعاون‭ ‬الإسلامي‭.‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع،‭ ‬بحث‭ ‬الجهود‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬اللجنة‭ ‬لدعم‭ ‬جهود‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬الوقف‭ ‬الدائم‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬وتوفير‭ ‬الحماية‭ ‬للمدنيين،‭ ‬وتسريع‭ ‬إيصال‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬والإغاثية‭. ‬كما‭ ‬تم‭ ‬مناقشة‭ ‬الخطوات‭ ‬اللازمة‭ ‬لإحياء‭ ‬عملية‭ ‬السلام‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬حل‭ ‬الدولتين‭ ‬وإنهاء‭ ‬الصراع‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الإسرائيلي،‭ ‬ودعم‭ ‬الجهود‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬الاعتراف‭ ‬الدولي‭ ‬بالدولة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المستقلة،‭ ‬وتنسيق‭ ‬المواقف‭ ‬تجاه‭ ‬التحرك‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬المقبلة‭ ‬لحشد‭ ‬التأييد‭ ‬الدولي‭ ‬للقضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬خلال‭ ‬أعمال‭ ‬الدورة‭ ‬التاسعة‭ ‬والسبعين‭ ‬للجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬والاجتماعات‭ ‬واللقاءات‭ ‬التي‭ ‬ستعقدها‭ ‬اللجنة‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬أعمال‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭.‬

شارك‭ ‬في‭ ‬الاجتماع،‭ ‬السفير‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬سفير‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬المملكة‭ ‬الأردنية‭ ‬الهاشمية‭ ‬الشقيقة‭ ‬والوفد‭ ‬المرافق‭ ‬للوزير‭.‬

كلمات دالة