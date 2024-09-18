Thursday, 19 September 2024 04:25 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري التنسيقي حول أوضاع غزة ومستقبل الدولة الفلسطينية

9/18/2024 7:25:20 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شارك‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني،‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية،‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬الوزاري‭ ‬التنسيقي‭ ‬الذي‮
‬استضافته‭ ‬المملكة‭ ‬الأردنية‭ ‬الهاشمية‭ ‬الشقيقة‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬عمان،‭ ‬برئاسة‭ ‬الدكتور‭ ‬أيمن‭ ‬الصفدي،‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬والمغتربين‭.‬

وشارك‭ ‬في‭ ‬الاجتماع،‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬وزراء‭ ‬الخارجية‭ ‬أعضاء‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬العربية‭ ‬الإسلامية‭ ‬الاستثنائية‭ ‬المشتركة‭ ‬بشأن‭ ‬غزة،‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الأمير‭ ‬فيصل‭ ‬بن‭ ‬فرحان‭ ‬آل‭ ‬سعود،‭ ‬وزير‭ ‬خارجية‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬وعضوية‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬والمغتربين‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬فلسطين،‭ ‬ووزير‭ ‬خارجية‭ ‬الجمهورية‭ ‬التركية،‭ ‬ووزير‭ ‬الدولة‭ ‬للشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬قطر،‭ ‬ونائب‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية،‭ ‬والأمين‭ ‬العام‭ ‬لجامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية،‭ ‬والأمين‭ ‬العام‭ ‬لمنظمة‭ ‬التعاون‭ ‬الإسلامي‭.‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع،‭ ‬بحث‭ ‬الجهود‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬اللجنة‭ ‬لدعم‭ ‬جهود‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬الوقف‭ ‬الدائم‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬وتوفير‭ ‬الحماية‭ ‬للمدنيين،‭ ‬وتسريع‭ ‬إيصال‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬والإغاثية‭. ‬كما‭ ‬تم‭ ‬مناقشة‭ ‬الخطوات‭ ‬اللازمة‭ ‬لإحياء‭ ‬عملية‭ ‬السلام‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬حل‭ ‬الدولتين‭ ‬وإنهاء‭ ‬الصراع‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الإسرائيلي،‭ ‬ودعم‭ ‬الجهود‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬الاعتراف‭ ‬الدولي‭ ‬بالدولة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المستقلة،‭ ‬وتنسيق‭ ‬المواقف‭ ‬تجاه‭ ‬التحرك‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬المقبلة‭ ‬لحشد‭ ‬التأييد‭ ‬الدولي‭ ‬للقضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬خلال‭ ‬أعمال‭ ‬الدورة‭ ‬التاسعة‭ ‬والسبعين‭ ‬للجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬والاجتماعات‭ ‬واللقاءات‭ ‬التي‭ ‬ستعقدها‭ ‬اللجنة‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬أعمال‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭.‬

شارك‭ ‬في‭ ‬الاجتماع،‭ ‬السفير‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬سفير‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬المملكة‭ ‬الأردنية‭ ‬الهاشمية‭ ‬الشقيقة‭ ‬والوفد‭ ‬المرافق‭ ‬للوزير‭.‬

كلمات دالة

MENAFN18092024000055011008ID1108690361

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث