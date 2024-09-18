وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري التنسيقي حول أوضاع غزة ومستقبل الدولة الفلسطينية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
شارك الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، في الاجتماع الوزاري التنسيقي الذي
استضافته المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في العاصمة عمان، برئاسة الدكتور أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين.
وشارك في الاجتماع، عدد من وزراء الخارجية أعضاء اللجنة الوزارية العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن غزة، برئاسة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، وعضوية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين في دولة فلسطين، ووزير خارجية الجمهورية التركية، ووزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة قطر، ونائب وزير الخارجية في جمهورية مصر العربية، والأمين العام لجامعة الدول العربية، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي.
وتم خلال الاجتماع، بحث الجهود الدبلوماسية التي تقوم بها اللجنة لدعم جهود التوصل إلى الوقف الدائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وتوفير الحماية للمدنيين، وتسريع إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية. كما تم مناقشة الخطوات اللازمة لإحياء عملية السلام في المنطقة لتنفيذ حل الدولتين وإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية المستقلة، وتنسيق المواقف تجاه التحرك الدبلوماسي في المرحلة المقبلة لحشد التأييد الدولي للقضية الفلسطينية خلال أعمال الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، والاجتماعات واللقاءات التي ستعقدها اللجنة على هامش أعمال الجمعية العامة.
شارك في الاجتماع، السفير الشيخ خليفة بن عبدالله بن حمد آل خليفة، سفير مملكة البحرين لدى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة والوفد المرافق للوزير.
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