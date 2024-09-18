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الحـكـومـة الأردنـيـة الـجديدة برئاسة جعفر حسان تؤدي اليمين أمام الملك

9/18/2024 7:25:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

عمان‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أدّت‭ ‬الحكومة‭ ‬الأردنية‭ ‬الجديدة‭ ‬برئاسة‭ ‬جعفر‭ ‬حسّان‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬اليمين‭ ‬الدستورية‭ ‬أمام‭ ‬الملك‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬الثاني‭ ‬بعد‭ ‬انتخابات‭ ‬نيابية‭ ‬شهدت‭ ‬تقدّم‭ ‬حزب‭ ‬جبهة‭ ‬العمل‭ ‬الإسلامي،‭ ‬الذراع‭ ‬السياسية‭ ‬للإخوان‭ ‬المسلمين‭ ‬وأبرز‭ ‬حزب‭ ‬معارضة‭. ‬لكن‭ ‬العاهل‭ ‬الأردني‭ ‬كلّف‭ ‬مدير‭ ‬مكتبه‭ ‬ووزير‭ ‬التخطيط‭ ‬الأسبق‭ ‬جعفر‭ ‬حسان‭ ‬تشكيل‭ ‬الحكومة‭ ‬خلفا‭ ‬لحكومة‭ ‬بشر‭ ‬الخصاونة‭ ‬التي‭ ‬قدمت‭ ‬استقالتها‭ ‬بعد‭ ‬الانتخابات‭. ‬

وبموجب‭ ‬الدستور‭ ‬الأردني،‭ ‬يعيّن‭ ‬الملك‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬ويقيله‭ ‬ويقبل‭ ‬استقالته‭ ‬ويعيّن‭ ‬الوزراء‭ ‬ويقيلهم‭ ‬ويقبل‭ ‬استقالتهم‭. ‬ولا‭ ‬ترتبط‭ ‬إجمالا‭ ‬تركيبة‭ ‬البرلمان‭ ‬بتركيبة‭ ‬الحكومة،‭ ‬لكن‭ ‬الحكومة‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬ثقة‭ ‬البرلمان‭. ‬ومنذ‭ ‬سنوات،‭ ‬يعرب‭ ‬الملك‭ ‬عن‭ ‬رغبته‭ ‬في‭ ‬‮«‬الانتقال‭ ‬إلى‭ ‬الحكومات‭ ‬البرلمانية‭ ‬الفاعلة،‭ ‬بحيث‭ ‬نصل‭ ‬إلى‭ ‬مرحلة‭ ‬يشكّل‭ ‬ائتلاف‭ ‬الأغلبية‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬الحكومة‮»‬‭. ‬لكنه‭ ‬يعتبر‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬يتطلّب‭ ‬وجود‭ ‬أحزاب‭ ‬قوية،‭ ‬والحاجة‭ ‬إلى‭ ‬دورات‭ ‬برلمانية‭ ‬عدة‭ ‬لإنضاج‭ ‬هذه‭ ‬الفكرة‭.‬

وجرت‭ ‬الانتخابات‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬العاشر‭ ‬من‭ ‬سبتمبر‭ ‬وفق‭ ‬قانون‭ ‬جديد‭ ‬خصّص‭ ‬41‭ ‬مقعدا‭ ‬للأحزاب‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬لإعطاء‭ ‬دفع‭ ‬للعمل‭ ‬السياسي‭. ‬وتضمّ‭ ‬الحكومة‭ ‬الجديدة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬حسّان،‭ ‬31‭ ‬وزيرا،‭ ‬بينهم‭ ‬14‭ ‬وزيرا‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭ ‬السابقة‭. ‬وبينهم‭ ‬وزراء‭ ‬الخارجية‭ ‬أيمن‭ ‬الصفدي،‭ ‬والداخلية‭ ‬مازن‭ ‬الفراية،‭ ‬والصحة‭ ‬فراس‭ ‬الهواري،‭ ‬والمياه‭ ‬والري‭ ‬رائد‭ ‬أبو‭ ‬السعود،‭ ‬والأشغال‭ ‬العامة‭ ‬والإسكان‭ ‬أحمد‭ ‬أبو‭ ‬السمن،‭ ‬والطاقة‭ ‬والثروة‭ ‬المعدنية‭ ‬صالح‭ ‬الخرابشة‭. ‬

ولا‭ ‬ينتمي‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬الحكومة‭ ‬الجديدة‭ ‬إلى‭ ‬حزب،‭ ‬بل‭ ‬هم‭ ‬ممثلو‭ ‬عشائر‭ ‬أو‭ ‬رجال‭ ‬أعمال‭.‬

وأدى‭ ‬الوزراء،‭ ‬وبينهم‭ ‬خمس‭ ‬نساء،‭ ‬اليمين‭ ‬الدستورية‭ ‬أمام‭ ‬العاهل‭ ‬الأردني‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬رغدان‭ ‬في‭ ‬عمان‭ ‬ظهر‭ ‬الأربعاء،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬بيان‭ ‬للديوان‭ ‬الملكي‭. ‬كما‭ ‬احتفظ‭ ‬وزراء‭ ‬الزراعة‭ ‬خالد‭ ‬الحنيفات،‭ ‬والتربية‭ ‬والتعليم‭ ‬والبحث‭ ‬العلمي‭ ‬عزمي‭ ‬محافظة،‭ ‬والأوقاف‭ ‬والشؤون‭ ‬والمقدسات‭ ‬الإسلامية‭ ‬محمد‭ ‬الخلايلة،‭ ‬والبيئة‭ ‬معاوية‭ ‬الردايدة‭ ‬بمناصبهم‭. ‬بينما‭ ‬عاد‭ ‬محمد‭ ‬المومني‭ ‬ليشغل‭ ‬منصب‭ ‬وزير‭ ‬الاتصال‭ ‬الحكومي،‭ ‬ولينا‭ ‬عنّاب‭ ‬لتشغل‭ ‬منصب‭ ‬وزيرة‭ ‬السياحة‭ ‬والآثار،‭ ‬وبسام‭ ‬اللهوني‭ ‬ليشغل‭ ‬منصب‭ ‬وزير‭ ‬العدل،‭ ‬بعدما‭ ‬شغلوا‭ ‬هذه‭ ‬المناصب‭ ‬في‭ ‬حكومات‭ ‬سابقة‭. ‬

وعينت‭ ‬نانسي‭ ‬نمروقة‭ ‬وزيرة‭ ‬دولة‭ ‬للشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬شغلت‭ ‬في‭ ‬الحكومة‭ ‬السابقة‭ ‬منصب‭ ‬وزيرة‭ ‬دولة‭ ‬للشؤون‭ ‬القانونية‭. ‬وحصل‭ ‬حزب‭ ‬جبهة‭ ‬العمل‭ ‬الإسلامي‭ ‬على‭ ‬31‭ ‬مقعدا‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬138‭. ‬وتلك‭ ‬نتيجة‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭ ‬للحركة‭ ‬الإسلامية‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬عقود،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬إذ‭ ‬تقود‭ ‬الحركة‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬الأردن‭ ‬حركة‭ ‬تضامنية‭ ‬مع‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬الذي‭ ‬يشهد‭ ‬حربا‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحركة‭ ‬حماس‭. ‬

وشغل‭ ‬حسان‭ (‬56‭ ‬عاما‭)‬،‭ ‬وهو‭ ‬متزوج‭ ‬وأب‭ ‬لثلاثة‭ ‬أولاد،‭ ‬منصب‭ ‬وزير‭ ‬التخطيط‭ ‬في‭ ‬حكومات‭ ‬سابقة‭ ‬وكان‭ ‬قائما‭ ‬بالأعمال‭ ‬ونائبا‭ ‬للسفير‭ ‬الأردني‭ ‬في‭ ‬واشنطن‭ (‬2001-2006‭). ‬كما‭ ‬عمل‭ ‬ملحقا‭ ‬في‭ ‬الخارجية‭ ‬الأردنية‭ ‬في‭ ‬تسعينات‭ ‬القرن‭ ‬الماضي‭. ‬ويحمل‭ ‬حسان‭ ‬دكتوراه‭ ‬في‭ ‬العلوم‭ ‬السياسية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الدولي‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬جنيف‭ ‬وماجستير‭ ‬في‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬هارفرد‭ ‬وماجستير‭ ‬في‭ ‬العلاقات‭ ‬الدولية‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬بوسطن‭ ‬وبكالوريوس‭ ‬في‭ ‬العلاقات‭ ‬الدولية‭ ‬من‭ ‬الجامعة‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬باريس‭.‬

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