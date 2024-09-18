جيسوس: يجب المحافظة على تركيزنا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ١٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
الدوحة - (د ب أ): شدد جورجي جيسوس مدرب نادي الهلال السعودي لكرة القدم على أن الفريق يجب أن يحافظ على تركيزه من أجل مواصلة الانتصارات، وذلك بعد فوزه خارج ملعبه على الريان القطري 3/1 ضمن منافسات الجولة الأولى من منافسات مرحلة الدوري (الغرب) في دوري أبطال آسيا للنخبة.
وقال جيسوس في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم: «نجحنا في تحقيق انتصار مهم في مباراة اليوم أمام منافس قوي، والآن أمام الفريق مباراتين مهمين للغاية، وعلينا التركيز عليهم من أجل مواصلة الانتصارات».
وأضاف: «المباراة دائما تتكون من شوطين، نجحنا في الشوط الأول في تسجيل ثلاثة أهداف، وكانت هناك أفضلية للريان في الشوط الثاني، لكن من يسجل أكثر هو من ينتصر، وهذا ما حدث في مباراة اليوم».
وأردف: «لكن على الرغم من كل هذه الأمور، أتيحت لنا فرص محققة لتسجيل أهداف في الشوط الثاني، وأهدرها الفريق».
وأكد: «مباراة اليوم كانت بين فريقين يمتلكان لاعبين على أعلى مستوى، الفريق المقابل فرض علينا أن يكون هناك تركيز طوال المباراة، وأن نستغل كل الفرص المتاحة، وصلنا في الشوط الثاني إلى مرمى المنافس، لكننا لم نوفق في تسجيل هذه الفرص».
في المقابل قال بويا اسباجي مدرب الريان: «فخور بالمستوى الذي قدمه الفريق رغم الخسارة أمام الهلال، وفي كثير من أوقات اللقاء كنا الطرف الأفضل بعد أن لعبنا بروح قتالية عالية وحاولنا تحقيق نتيجة أفضل».
وأوضح: «النتيجة التي انتهت عليها المباراة لا تعبر عن حقيقة المستوى الذي قدمناه، لذلك نحن نشعر بخيبة أمل بسبب هذه الخسارة، لأننا كنا نطمح إلى تحقيق نتيجة أفضل».
واختتم تصريحاته قائلا: «سنحاول البناء على هذا المستوى الذي قدمناه في المباريات المقبلة، ونأمل أن نستمر بنفس الروح القتالية العالية خلال مبارياتنا المقبلة في البطولة».
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