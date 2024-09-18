جيسوس: يجب المحافظة على تركيزنا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

الدوحة‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬شدد‭ ‬جورجي‭ ‬جيسوس‭ ‬مدرب‭ ‬نادي‭ ‬الهلال‭ ‬السعودي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الفريق‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يحافظ‭ ‬على‭ ‬تركيزه‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬مواصلة‭ ‬الانتصارات،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬خارج‭ ‬ملعبه‭ ‬على‭ ‬الريان‭ ‬القطري‭ ‬3/1‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬مرحلة‭ ‬الدوري‭ (‬الغرب‭) ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا‭ ‬للنخبة‭.‬

وقال‭ ‬جيسوس‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬نشرها‭ ‬الموقع‭ ‬الرسمي‭ ‬للاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭: ‬‮«‬نجحنا‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬انتصار‭ ‬مهم‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬اليوم‭ ‬أمام‭ ‬منافس‭ ‬قوي،‭ ‬والآن‭ ‬أمام‭ ‬الفريق‭ ‬مباراتين‭ ‬مهمين‭ ‬للغاية،‭ ‬وعلينا‭ ‬التركيز‭ ‬عليهم‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬مواصلة‭ ‬الانتصارات‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬المباراة‭ ‬دائما‭ ‬تتكون‭ ‬من‭ ‬شوطين،‭ ‬نجحنا‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬تسجيل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أهداف،‭ ‬وكانت‭ ‬هناك‭ ‬أفضلية‭ ‬للريان‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني،‭ ‬لكن‭ ‬من‭ ‬يسجل‭ ‬أكثر‭ ‬هو‭ ‬من‭ ‬ينتصر،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬حدث‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬اليوم‮»‬‭.‬

وأردف‭: ‬‮«‬لكن‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬هذه‭ ‬الأمور،‭ ‬أتيحت‭ ‬لنا‭ ‬فرص‭ ‬محققة‭ ‬لتسجيل‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني،‭ ‬وأهدرها‭ ‬الفريق‮»‬‭.‬

وأكد‭: ‬‮«‬مباراة‭ ‬اليوم‭ ‬كانت‭ ‬بين‭ ‬فريقين‭ ‬يمتلكان‭ ‬لاعبين‭ ‬على‭ ‬أعلى‭ ‬مستوى،‭ ‬الفريق‭ ‬المقابل‭ ‬فرض‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬تركيز‭ ‬طوال‭ ‬المباراة،‭ ‬وأن‭ ‬نستغل‭ ‬كل‭ ‬الفرص‭ ‬المتاحة،‭ ‬وصلنا‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬إلى‭ ‬مرمى‭ ‬المنافس،‭ ‬لكننا‭ ‬لم‭ ‬نوفق‭ ‬في‭ ‬تسجيل‭ ‬هذه‭ ‬الفرص‮»‬‭.‬

في‭ ‬المقابل‭ ‬قال‭ ‬بويا‭ ‬اسباجي‭ ‬مدرب‭ ‬الريان‭: ‬‮«‬فخور‭ ‬بالمستوى‭ ‬الذي‭ ‬قدمه‭ ‬الفريق‭ ‬رغم‭ ‬الخسارة‭ ‬أمام‭ ‬الهلال،‭ ‬وفي‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬أوقات‭ ‬اللقاء‭ ‬كنا‭ ‬الطرف‭ ‬الأفضل‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬لعبنا‭ ‬بروح‭ ‬قتالية‭ ‬عالية‭ ‬وحاولنا‭ ‬تحقيق‭ ‬نتيجة‭ ‬أفضل‮»‬‭.‬

وأوضح‭: ‬‮«‬النتيجة‭ ‬التي‭ ‬انتهت‭ ‬عليها‭ ‬المباراة‭ ‬لا‭ ‬تعبر‭ ‬عن‭ ‬حقيقة‭ ‬المستوى‭ ‬الذي‭ ‬قدمناه،‭ ‬لذلك‭ ‬نحن‭ ‬نشعر‭ ‬بخيبة‭ ‬أمل‭ ‬بسبب‭ ‬هذه‭ ‬الخسارة،‭ ‬لأننا‭ ‬كنا‭ ‬نطمح‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬نتيجة‭ ‬أفضل‮»‬‭.‬

واختتم‭ ‬تصريحاته‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬سنحاول‭ ‬البناء‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬المستوى‭ ‬الذي‭ ‬قدمناه‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬المقبلة،‭ ‬ونأمل‭ ‬أن‭ ‬نستمر‭ ‬بنفس‭ ‬الروح‭ ‬القتالية‭ ‬العالية‭ ‬خلال‭ ‬مبارياتنا‭ ‬المقبلة‭ ‬في‭ ‬البطولة‮»‬‭.‬