بيتكوين تسجل أقوى صعود يومي خلال شهر وتتخطى 60 ألف دولار

(MENAFN
- Al-Anbaa)
استعادت العملة المشفرة الأشهر بالعالم (بيتكوين) مستوى 60 ألف دولار خلال تعاملات أمس، مع انتظار المستثمرين تفاصيل خطط خفض الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، وكان سعر العملة المشفرة الرائدة أعلى بنسبة 4.3% عند 60.34 ألف دولار، وفقا لشركة «Coin Metrics».
وكانت العملة المشفرة الأكثر قيمة في العالم، قد وصلت إلى مستوى 61.33 ألف دولار كأعلى مستوى مسجل خلال نحو شهر، مع انطلاق اجتماعات الفائدة من جانب الفيدرالي الأميركي.
وقد حصلت على دفعة أولية ليلة الاثنين عندما كشف الرئيس السابق دونالد ترامب
عن مشروعه الجديد للعملات المشفرة، World financial
Liberty Coin، وفقا لما ذكرته شبكة «CNBC»، واطلعت عليه «العربية Business».
وقال فيليب بيبر، المؤسس المشارك لشركة Swarm Markets، «من المرجح أن تتفاعل بيتكوين مع خفض الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي ببعض التقشف مع تصفية ديناميكيات السوق قصيرة الأجل»، «لكن الآثار المترتبة على تخفيف الظروف النقدية على المدى الأطول تؤدي إلى دورة صعودية جديدة لعملة بيتكوين والإيثريوم وبقية السوق.
وفي الماضي، ارتبطت عملة بيتكوين إلى حد ما بمؤشرات التكنولوجيا الرئيسية مثل ناسداك، وتتحرك على نطاق واسع بما يتماشى مع الظروف النقدية، حيث يبحث المستثمرون عن العائد في بيئات أسعار الفائدة المنخفضة».
وتم تداول عملة بيتكوين في نطاق يتراوح بين 55000 دولار و70000 دولار هذا العام. بينما كان المستثمرون يتوقعون تخفيضات أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، ونمو صناديق الاستثمار المتداولة في بيتكوين ونتيجة الانتخابات الرئاسية الأميركية كمحفزات تالية لهز سوق التشفير.
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