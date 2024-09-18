Thursday, 19 September 2024 04:22 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بيتكوين تسجل أقوى صعود يومي خلال شهر وتتخطى 60 ألف دولار

9/18/2024 7:22:34 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استعادت العملة المشفرة الأشهر بالعالم (بيتكوين) مستوى 60 ألف دولار خلال تعاملات أمس، مع انتظار المستثمرين تفاصيل خطط خفض الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، وكان سعر العملة المشفرة الرائدة أعلى بنسبة 4.3% عند 60.34 ألف دولار، وفقا لشركة «Coin Metrics».
وكانت العملة المشفرة الأكثر قيمة في العالم، قد وصلت إلى مستوى 61.33 ألف دولار كأعلى مستوى مسجل خلال نحو شهر، مع انطلاق اجتماعات الفائدة من جانب الفيدرالي الأميركي.
وقد حصلت على دفعة أولية ليلة الاثنين عندما كشف الرئيس السابق دونالد ترامب عن مشروعه الجديد للعملات المشفرة، World financial Liberty Coin، وفقا لما ذكرته شبكة «CNBC»، واطلعت عليه «العربية Business».
وقال فيليب بيبر، المؤسس المشارك لشركة Swarm Markets، «من المرجح أن تتفاعل بيتكوين مع خفض الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي ببعض التقشف مع تصفية ديناميكيات السوق قصيرة الأجل»، «لكن الآثار المترتبة على تخفيف الظروف النقدية على المدى الأطول تؤدي إلى دورة صعودية جديدة لعملة بيتكوين والإيثريوم وبقية السوق.
وفي الماضي، ارتبطت عملة بيتكوين إلى حد ما بمؤشرات التكنولوجيا الرئيسية مثل ناسداك، وتتحرك على نطاق واسع بما يتماشى مع الظروف النقدية، حيث يبحث المستثمرون عن العائد في بيئات أسعار الفائدة المنخفضة».
وتم تداول عملة بيتكوين في نطاق يتراوح بين 55000 دولار و70000 دولار هذا العام. بينما كان المستثمرون يتوقعون تخفيضات أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، ونمو صناديق الاستثمار المتداولة في بيتكوين ونتيجة الانتخابات الرئاسية الأميركية كمحفزات تالية لهز سوق التشفير.

MENAFN18092024000130011022ID1108690238

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث