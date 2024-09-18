التجارة تحظر بيع وشراء السيارات نقدا

القرار يأتي ضمن الجهود المستمرة والحثيثة لمكافحة جرائم غسل الأموال والحدّ منها

أصدر التجارة والصناعة خليفة العجيل قرارا يقضي بمنع بيع المركبات بجميع أنواعها نقدا، واقتصار الدفع في عمليات بيع المركبات على القنوات المصرفية فقط اعتبارا من 1 أكتوبر 2024.

وقالت وزارة التجارة في بيان إن هذا القرار يأتي ضمن الجهود المستمرة والحثيثة لمكافحة جرائم غسل الأموال والحد منها، مشددة على أن منع النقدي سيسهم بشكل فعال في الحد من الجرائم المالية وسد الثغرات المتعلقة بغسل الأموال على وجه التحديد، كما أن تقييد البيع النقدي سيمكن الجهات المعنية من تتبع حركة الأموال والتأكد من مصادرها ومصارفها ووجهتها النهائية وخلوها من أي جريمة مخالفة للقانون.

وقد نص قرار وزارة التجارة على الالتزام بعدم البيع والتداول النقدي، واقتصار وسيلة الدفع على القنوات المصرفية عند إجراء أي عملية بيع للمركبات، كما نص القرار على أنه في حال الإخلال بأحكام هذا القرار للجهة الرقابية أن تفرض واحدا أو أكثر من التدابير والجزاءات المنصوص عليها في القوانين والقرارات ذات الصلة. وأكدت وزارة التجارة التزامها التام بتنفيذ المساعي الرامية لمكافحة الجرائم المالية بما في ذلك جرائم غسل الأموال التي تشكل تحديا وتهديدا للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة للبلدان. وتلفت الوزارة إلى أن هذه الممارسات تسيء الى المجتمع وتضر بالسمعة الدولية للبلاد، مما يستدعي تكاتف الجهود لمكافحتها.

وحددت «التجارة» في القرار 11 نشاطا يحظر التعامل النقدي فيها لبيع وشراء السيارات، وهي كالتالي:

1- البيع بالجملة للسيارات الخاصة الجديدة.

2- البيع بالجملة للسيارات الخاصة المستعملة.

3- البيع بالجملة والتجزئة لسيارات النقل الثقيل الجديدة.

4- البيع بالجملة والتجزئة لسيارات النقل الثقيل المستعملة.

5- البيع بالجملة والتجزئة لسيارات المخيمات والرحلات الجديدة.

6- البيع بالجملة والتجزئة لسيارات الرحلات والمخيمات المستعملة.

7- البيع بالجملة لسيارات نقل المركبات (الونشات).

8- البيع بالتجزئة لسيارات نقل المركبات (الونشات).

9- وكلاء بيع السيارات بالعمولة.

10- وكلاء بيع السيارات الخفيفة بالعمولة.

11- وكلاء بيع السيارات الثقيلة بالعمولة.