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رابطة المحترفين تنظم ورشة تراخيص الأندية

9/18/2024 7:14:44 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

نظّمت رابطة المحترفين الإماراتية، أمس، ورشة عمل تراخيص الأندية، تحضيراً لانطلاق دورة تراخيص الأندية الإماراتية لموسم 2025 - 2026، وذلك بحضور مسؤولي التراخيص والمالية في الأندية المحترفة.

وشهد المحور الأول مستجدات التعديلات في لائحة تراخيص الأندية لموسم 2025 - 2026، والمرتبطة بالمعيار المالي وفقاً للوائح الاتحاد الآسيوي، قدمه جابر دبابنة، مدير التدقيق المالي للأندية في الرابطة، سلط الضوء من خلاله على أهمية المعيار المالي وآلية الالتزام به وفقاً للمراحل المحددة في اللائحة.

وتواصلت ورشة العمل بعرض قدمه عبد الله مبارك، مدير إدارة تراخيص وتمكين الأندية بالإنابة، قدم خلاله شرحاً عن أبرز التعديلات التي طرأت على لوائح التراخيص في الدورة الجديدة 2025 - 2026، وتفاصيل البرنامج الزمني لتقديم الملفات المطلوبة، حيث سيبدأ الترخيص في شهر سبتمبر وينتهي في مايو 2025، بحيث يتم رفع الملفات عبر نظام التراخيص الإلكتروني من 18 سبتمبر.

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