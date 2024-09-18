رابطة المحترفين تنظم ورشة تراخيص الأندية

(MENAFN
- Al-Bayan)
نظّمت رابطة المحترفين الإماراتية، أمس، ورشة عمل تراخيص الأندية، تحضيراً لانطلاق دورة تراخيص الأندية الإماراتية لموسم 2025 - 2026، وذلك بحضور مسؤولي التراخيص والمالية في الأندية المحترفة.
وشهد المحور الأول مستجدات التعديلات في لائحة تراخيص الأندية لموسم 2025 - 2026، والمرتبطة بالمعيار المالي وفقاً للوائح الاتحاد الآسيوي، قدمه جابر دبابنة، مدير التدقيق المالي للأندية في الرابطة، سلط الضوء من خلاله على أهمية المعيار المالي وآلية الالتزام به وفقاً للمراحل المحددة في اللائحة.
وتواصلت ورشة العمل بعرض قدمه عبد الله مبارك، مدير إدارة تراخيص وتمكين الأندية بالإنابة، قدم خلاله شرحاً عن أبرز التعديلات التي طرأت على لوائح التراخيص في الدورة الجديدة 2025 - 2026، وتفاصيل البرنامج الزمني لتقديم الملفات المطلوبة، حيث سيبدأ الترخيص في شهر سبتمبر وينتهي في مايو 2025، بحيث يتم رفع الملفات عبر نظام التراخيص الإلكتروني من 18 سبتمبر.
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