الإمارات ترحب بقرار الأمم المتحدة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي

رحبت دولة الإمارات باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة للقرار الذي تقدمت به دولة فلسطين، وشاركت الإمارات في رعايته وصوتت لصالحه. وأكدت الإمارات أن حكم محكمة العدل الدولية واضح بأن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني، وآن له أن ينتهي، وحثت مجلس الأمن على ترجمة الرأي الاستشاري إلى خطوات ملموسة.

وأكدت دولة الإمارات دعمها مشروع القرار الذي يبني على الرأي الاستشاري للمحكمة ويحدد خارطة طريق للمضي قدماً، بما يشمل مطالبة إسرائيل بإنهاء الاحتلال في غضون 12 شهراً، ووقف أنشطتها الاستيطانية والتدابير التي تنتهك الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة بالقدس.

وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس، مشروع قرار صاغته السلطة الفلسطينية يطالب إسرائيل بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال 12 شهراً. وحصل القرار على 124 صوتاً مؤيداً، فيما امتنعت 43 دولة عن التصويت.

توافق

إلى ذلك، شددت القاهرة وواشنطن على ضرورة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وحل الدولتين.وأكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال استقباله، وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أولوية التدخل الحاسم لإزالة العراقيل أمام إدخال كميات ضخمة من المساعدات إلى غزة، فضلاً عن ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة، وعدم مواصلة سياسات التصعيد.

وأكد الجانبان أن حل الدولتين يظل هو مسار تحقيق السلام. وأكد السيسي دعم بلاده للبنان في مواجهة الهجوم السيبراني الذي تعرض له، مشدداً على حرص مصر على أمن لبنان واستقراره وسيادته.

وقف عنف

من جهته، شدد بلينكن على أن وقف إطلاق النار في غزة سيكون أفضل وسيلة لوقف تمدد العنف في المنطقة. وقال بلينكن في مؤتمر صحافي مع نظيره المصري بدر عبدالعاطي: ناقشنا أهمية التوصل إلى اتفاق، وهو ما سنواصل متابعته مع نظرائنا القطريين، نعلم جميعاً أن وقف إطلاق النار هو أفضل فرصة للتصدي للأزمة الإنسانية في غزة ومعالجة مخاطر استقرار الإقليم.

بدوره، قال عبدالعاطي إن المشكلة الحقيقية هي استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، مشيراً إلى أن من شأن التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار خفض التصعيد ومنع الدخول في حرب إقليمية. وشدد عبدالعاطي على أن مصر لن تقبل أي تعديلات على القواعد الأمنية التي كانت قائمة على حدودها مع قطاع غزة قبل اندلاع الحرب.

تحذيرات

على صعيد متصل، أكد العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وزيادة المساعدات الإغاثية لأهالي القطاع.

وحذر الملك عبدالله خلال استقباله وفد اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المكلفة بالتحرك الدولي لوقف الحرب على غزة، من تداعيات استمرار الحرب على غزة، مشدداً على أهمية والدفع نحو تحرك دولي لوقف الحرب على غزة، والعمل على إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين.

توظيف اتفاقية

كما صرح وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، بأن بلاده لا تعتقد أن إلغاء اتفاق السلام مع إسرائيل يخدم فلسطين والأردن، رغم تأكيده بأن الاتفاقية باتت وثيقة يملؤها الغبار. وقال الصفدي في مؤتمر صحافي على هامش الاجتماع: السؤال المطروح:

نحن نوظف هذه الاتفاقية لحماية مصالح الأردن ولخدمة الشعب الفلسطيني. وقال الصفدي، إن إسرائيل تدفع المنطقة برمتها إلى هاوية حرب إقليمية، مشيراً إلى أن السلام لن يتحقق من دون حل الدولتين.