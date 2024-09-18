ماذا قال طلاب المعلم حسن الهدي عن أسلوبه التفاعلي المحفز؟

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
عبّر الطالب جاسم منصور جاسم عن استفادته الكبيرة من حصص الأستاذ حسن أحمد الهدي المعلم الأول للغة العربية بمدرسة أوال الإعدادية للبنين، فهو يتمتع بأسلوب تفاعلي محفز يشرك فيه جميع الطلاب في شرح وتوضيح الدرس، بما يعزز من ثقتهم بأنفسهم ويكسبهم القدرة على التحدث أمام الجميع.
أما الطالب مجتبى السندي، فقد قال إن أسلوب المعلم حسن يربط بين تدريس المادة وبين إكساب طلابه مهارات القيادة، حيث يشجعهم على المشاركة في الشرح وطرح الأسئلة وإدارة حلقات النقاش بشأن موضوع الدرس، كما أننا نترقب حصصه المليئة بالمفاجآت والمحفزات الممتعة.
بدوره، أوضح الأستاذ حسن أنه حريص على استخدام الأساليب والاستراتيجيات التي تسهم في تنمية المهارات الأساسية والحياتية لدى طلبته، ومن أبرزها «العصف الذهني» الذي يحفز على التفكير الإبداعي، فضلاً عن التعلّم باللعب، واستراتيجية الصف المقلوب، مع الاهتمام باستثمار قدرات الطلبة وطاقاتهم وصقل مواهبهم، لتعزيز تطورهم الأكاديمي والشخصي.
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