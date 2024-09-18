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ماذا قال طلاب المعلم حسن الهدي عن أسلوبه التفاعلي المحفز؟

9/18/2024 7:11:43 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) عبّر‭ ‬الطالب‭ ‬جاسم‭ ‬منصور‭ ‬جاسم‭ ‬عن‭ ‬استفادته‭ ‬الكبيرة‭ ‬من‭ ‬حصص‭ ‬الأستاذ‭ ‬حسن‭ ‬أحمد‭ ‬الهدي‭ ‬المعلم‭ ‬الأول‭ ‬للغة‭ ‬العربية‭ ‬بمدرسة‭ ‬أوال‭ ‬الإعدادية‭ ‬للبنين،‭ ‬فهو‭ ‬يتمتع‭ ‬بأسلوب‭ ‬تفاعلي‭ ‬محفز‭ ‬يشرك‭ ‬فيه‭ ‬جميع‭ ‬الطلاب‭ ‬في‭ ‬شرح‭ ‬وتوضيح‭ ‬الدرس،‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬ثقتهم‭ ‬بأنفسهم‭ ‬ويكسبهم‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬التحدث‭ ‬أمام‭ ‬الجميع‭.‬

أما‭ ‬الطالب‭ ‬مجتبى‭ ‬السندي،‭ ‬فقد‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬أسلوب‭ ‬المعلم‭ ‬حسن‭ ‬يربط‭ ‬بين‭ ‬تدريس‭ ‬المادة‭ ‬وبين‭ ‬إكساب‭ ‬طلابه‭ ‬مهارات‭ ‬القيادة،‭ ‬حيث‭ ‬يشجعهم‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الشرح‭ ‬وطرح‭ ‬الأسئلة‭ ‬وإدارة‭ ‬حلقات‭ ‬النقاش‭ ‬بشأن‭ ‬موضوع‭ ‬الدرس،‭ ‬كما‭ ‬أننا‭ ‬نترقب‭ ‬حصصه‭ ‬المليئة‭ ‬بالمفاجآت‭ ‬والمحفزات‭ ‬الممتعة‭.‬

بدوره،‭ ‬أوضح‭ ‬الأستاذ‭ ‬حسن‭ ‬أنه‭ ‬حريص‭ ‬على‭ ‬استخدام‭ ‬الأساليب‭ ‬والاستراتيجيات‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬المهارات‭ ‬الأساسية‭ ‬والحياتية‭ ‬لدى‭ ‬طلبته،‭ ‬ومن‭ ‬أبرزها‭ ‬‮«‬العصف‭ ‬الذهني‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يحفز‭ ‬على‭ ‬التفكير‭ ‬الإبداعي،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬التعلّم‭ ‬باللعب،‭ ‬واستراتيجية‭ ‬الصف‭ ‬المقلوب،‭ ‬مع‭ ‬الاهتمام‭ ‬باستثمار‭ ‬قدرات‭ ‬الطلبة‭ ‬وطاقاتهم‭ ‬وصقل‭ ‬مواهبهم،‭ ‬لتعزيز‭ ‬تطورهم‭ ‬الأكاديمي‭ ‬والشخصي‭.‬

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