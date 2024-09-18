ماذا قال طلاب المعلم حسن الهدي عن أسلوبه التفاعلي المحفز؟

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

أما‭ ‬الطالب‭ ‬مجتبى‭ ‬السندي،‭ ‬فقد‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬أسلوب‭ ‬المعلم‭ ‬حسن‭ ‬يربط‭ ‬بين‭ ‬تدريس‭ ‬المادة‭ ‬وبين‭ ‬إكساب‭ ‬طلابه‭ ‬مهارات‭ ‬القيادة،‭ ‬حيث‭ ‬يشجعهم‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الشرح‭ ‬وطرح‭ ‬الأسئلة‭ ‬وإدارة‭ ‬حلقات‭ ‬النقاش‭ ‬بشأن‭ ‬موضوع‭ ‬الدرس،‭ ‬كما‭ ‬أننا‭ ‬نترقب‭ ‬حصصه‭ ‬المليئة‭ ‬بالمفاجآت‭ ‬والمحفزات‭ ‬الممتعة‭.‬

بدوره،‭ ‬أوضح‭ ‬الأستاذ‭ ‬حسن‭ ‬أنه‭ ‬حريص‭ ‬على‭ ‬استخدام‭ ‬الأساليب‭ ‬والاستراتيجيات‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬المهارات‭ ‬الأساسية‭ ‬والحياتية‭ ‬لدى‭ ‬طلبته،‭ ‬ومن‭ ‬أبرزها‭ ‬‮«‬العصف‭ ‬الذهني‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يحفز‭ ‬على‭ ‬التفكير‭ ‬الإبداعي،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬التعلّم‭ ‬باللعب،‭ ‬واستراتيجية‭ ‬الصف‭ ‬المقلوب،‭ ‬مع‭ ‬الاهتمام‭ ‬باستثمار‭ ‬قدرات‭ ‬الطلبة‭ ‬وطاقاتهم‭ ‬وصقل‭ ‬مواهبهم،‭ ‬لتعزيز‭ ‬تطورهم‭ ‬الأكاديمي‭ ‬والشخصي‭.‬