بيولي مدربا جديدا للنصر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وكتب‭ ‬فريق‭ ‬العاصمة‭ ‬الذي‭ ‬يضم‭ ‬في‭ ‬صفوفه‭ ‬النجم‭ ‬البرتغالي‭ ‬المخضرم‭ ‬كريستيانو‭ ‬رونالدو‭ ‬على‭ ‬حسابه‭ ‬في‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭ (‬تويتر‭ ‬سابقا‭): ‬‮«‬ستيفانو‭ ‬بيولي‭ ‬نصراوي،‭ ‬أهلا‭ ‬بمدربنا‭ ‬الجديد‮»‬،‭ ‬مرفقا‭ ‬إعلانه‭ ‬بفيديو‭ ‬قصير‭ ‬لإنجاز‭ ‬المدرب‭ ‬مع‭ ‬ميلان‭ ‬عندما‭ ‬قاده‭ ‬إلى‭ ‬لقب‭ ‬الدوري‭ ‬الإيطالي‭ ‬عام‭ ‬2022‭.‬

وبات‭ ‬بيولي‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬58‭ ‬عاما،‭ ‬ثالث‭ ‬مدرب‭ ‬إيطالي‭ ‬يشرف‭ ‬على‭ ‬الإدارة‭ ‬الفنية‭ ‬للنصر‭ ‬بعد‭ ‬والتر‭ ‬زينغا‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬بين‭ ‬موسمي‭ ‬2009‭-‬2010‭ ‬و2010‭-‬2011‭ ‬حيث‭ ‬استمرت‭ ‬رحلته‭ ‬معه‭ ‬مدة‭ ‬227‭ ‬يوما‭ ‬قاده‭ ‬خلالها‭ ‬في‭ ‬16‭ ‬مباراة،‭ ‬فاز‭ ‬في‭ ‬7‭ ‬وتعادل‭ ‬في‭ ‬8‭ ‬ومُنيَ‭ ‬بهزيمة‭ ‬واحدة،‭ ‬وقطب‭ ‬الدفاع‭ ‬المتوّج‭ ‬بمونديال‭ ‬2006‭ ‬فابيو‭ ‬كانافارو‭ ‬في‭ ‬موسم‭ ‬2015‭-‬2016‭ ‬ودربه‭ ‬مدة‭ ‬110‭ ‬أيام‭ ‬فقط‭ ‬ولـ14‭ ‬مباراة،‭ ‬فاز‭ ‬في‭ ‬6‭ ‬وتعادل‭ ‬في‭ ‬5‭ ‬وخسر‭ ‬في‭ ‬3‭.‬

وكان‭ ‬ميلان‭ ‬قد‭ ‬فسخ‭ ‬وديا‭ ‬عقد‭ ‬بيولي‭ ‬الذي‭ ‬تعاقد‭ ‬معه‭ ‬عام‭ ‬2019،‭ ‬عقب‭ ‬المرحلة‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬عندما‭ ‬قاده‭ ‬إلى‭ ‬الوصافة‭ ‬خلف‭ ‬جاره‭ ‬وغريمه‭ ‬التقليدي‭ ‬إنتر‭ ‬بعد‭ ‬التتويج‭ ‬باللقب‭ ‬في‭ ‬2022‭ ‬لأوّل‭ ‬مرة‭ ‬منذ‭ ‬2011‭.‬

وكان‭ ‬النصر‭ ‬قد‭ ‬أعلن‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬حساباته‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬إقالة‭ ‬مدربه‭ ‬كاسترو،‭ ‬وقال‭ ‬‮«‬قررت‭ ‬شركة‭ ‬نادي‭ ‬النصر‭ ‬رسميا‭ ‬إنهاء‭ ‬العلاقة‭ ‬التعاقدية‭ ‬مع‭ ‬مدرب‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬السيد‭ ‬لويس‭ ‬كاسترو‭ ‬مثمنين‭ ‬له‭ ‬كافة‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬بذلها‭ ‬مع‭ ‬النصر‭ ‬ومتمنين‭ ‬له‭ ‬التوفيق‮»‬‭.‬

وتعادل‭ ‬النصر‭ ‬مرتين‭ ‬في‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬المحلي‭ ‬واكتفى‭ ‬بنقطة‭ ‬التعادل‭ ‬من‭ ‬أرض‭ ‬الشرطة‭ ‬العراقي‭ (‬1-1‭) ‬الاثنين‭ ‬في‭ ‬باكورة‭ ‬مبارياته‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا‭ ‬للنخبة‭. ‬حقق‭ ‬فوزين‭ ‬في‭ ‬ست‭ ‬مباريات‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات‭.‬

وكان‭ ‬النصر‭ ‬قد‭ ‬تعاقد‭ ‬مع‭ ‬كاسترو‭ (‬63‭ ‬عاما‭) ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬2023‭ ‬قادما‭ ‬من‭ ‬بوتافوغو‭ ‬البرازيلي،‭ ‬وقاده‭ ‬إلى‭ ‬لقب‭ ‬كأس‭ ‬الأندية‭ ‬العربية‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬غريمه‭ ‬المحلي‭ ‬الهلال‭ ‬2‭-‬1‭.‬