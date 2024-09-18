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التشكيلة الوزارية لحسان.. 14 وزيرا من حكومة الخصاونة و9 وزراء جدد بينهم 5 سيدات

9/18/2024 3:18:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) احتفظ رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بـ14 وزيرا من حكومة الخصاونة (الصفدي، أبوالسعود، أبوالسمن، الحنيفات، الخرابشة، محافظة، الخلايلة، الفراية، الهواري، بني مصطفى، الردايدة، نمروقة، طوقان، التهتموني)، في مجلس الوزارء الذي بلغ عدد أعضائه 31 (عدا الرئيس).

فيما أعاد لتشكيلة حكومته 8 وزراء من حكومات سابقة (المصري، المومني، التلهوني، عناب، القضاة، شحادة، عويدي، غرايبة)، ما يعني أن ثمة 22 وزيرا سابقا في الحكومة الجديدة.

واستعان الرئيس حسان بـ 9 وزراء جدد، يتم توزيرهم للمرة الأولى (العودات، العدوان، القضاة، البكار، الشبلي، الرواشدة، أبوصعيليك، الشديفات، السميرات).

وبالتشكيلة الوزارية الجديدة، ثمة نائب واحد لرئيس الوزراء (الصفدي)، و5 سيدات (عناب، بني مصطفى، نمروقة، طوقان، التهتموني).

واستعان رئيس الوزراء بأميني عامي حزبين: الميثاق (محمد المومني) وتقدم (خالد البكار).

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