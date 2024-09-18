التشكيلة الوزارية لحسان.. 14 وزيرا من حكومة الخصاونة و9 وزراء جدد بينهم 5 سيدات

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
احتفظ رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بـ14 وزيرا من حكومة الخصاونة (الصفدي، أبوالسعود، أبوالسمن، الحنيفات، الخرابشة، محافظة، الخلايلة، الفراية، الهواري، بني مصطفى، الردايدة، نمروقة، طوقان، التهتموني)، في مجلس الوزارء الذي بلغ عدد أعضائه 31 (عدا الرئيس).
فيما أعاد لتشكيلة حكومته 8 وزراء من حكومات سابقة (المصري، المومني، التلهوني، عناب، القضاة، شحادة، عويدي، غرايبة)، ما يعني أن ثمة 22 وزيرا سابقا في الحكومة الجديدة.
واستعان الرئيس حسان بـ 9 وزراء جدد، يتم توزيرهم للمرة الأولى (العودات، العدوان، القضاة، البكار، الشبلي، الرواشدة، أبوصعيليك، الشديفات، السميرات).
وبالتشكيلة الوزارية الجديدة، ثمة نائب واحد لرئيس الوزراء (الصفدي)، و5 سيدات (عناب، بني مصطفى، نمروقة، طوقان، التهتموني).
واستعان رئيس الوزراء بأميني عامي حزبين: الميثاق (محمد المومني) وتقدم (خالد البكار).
MENAFN18092024000072011014ID1108689630
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.