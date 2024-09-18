التشكيلة الوزارية لحسان.. 14 وزيرا من حكومة الخصاونة و9 وزراء جدد بينهم 5 سيدات

فيما أعاد لتشكيلة حكومته 8 وزراء من حكومات سابقة (المصري، المومني، التلهوني، عناب، القضاة، شحادة، عويدي، غرايبة)، ما يعني أن ثمة 22 وزيرا سابقا في الحكومة الجديدة.

واستعان الرئيس حسان بـ 9 وزراء جدد، يتم توزيرهم للمرة الأولى (العودات، العدوان، القضاة، البكار، الشبلي، الرواشدة، أبوصعيليك، الشديفات، السميرات).

وبالتشكيلة الوزارية الجديدة، ثمة نائب واحد لرئيس الوزراء (الصفدي)، و5 سيدات (عناب، بني مصطفى، نمروقة، طوقان، التهتموني).

واستعان رئيس الوزراء بأميني عامي حزبين: الميثاق (محمد المومني) وتقدم (خالد البكار).