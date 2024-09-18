نيابة عن خادم الحرمين ولي العهد السعودي يفتتح أعمال السنة الأولى من الدورة التاسعة لـ مجلس الشورى

(MENAFN
- Al-Anbaa)
ولي العهد السعودي يلقي الخطاب الملكي أمام مجلس الشورى:
قطعنا خطوات ثابتة في مؤشرات التصنيفات الدولية
الأمير محمد بن سلمان: لن نقيم علاقات مع إسرائيل دون قيام دولة فلسطينية
نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود افتتح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وليّ العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي أعمال السنة الأولى من الدورة التاسعة
لـمجلس
الشورى.
وقال الأمير محمد بن سلمان في الخطاب: بعون الله وتوفيقه نفتتح أعمال السنة الأولى من الدورة التاسعة لمجلس الشورى، نيابة عن سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، سائلين المولى عز وجل أن يوفقنا ويسدد خطانا.
وأضاف: قطعنا خطوات ثابتة بتحقيق الارتقاء في مؤشرات التصنيفات الدولية، مؤكدا أهمية مجلس الشورى في الارتقاء بدور
مؤسسات
الدولة.
وقال الأمير محمد بن سلمان في خطابه: لن نقيم علاقات مع إسرائيل دون قيام
دولة
فلسطينية
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