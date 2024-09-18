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نيابة عن خادم الحرمين ولي العهد السعودي يفتتح أعمال السنة الأولى من الدورة التاسعة لـ مجلس الشورى

9/18/2024 3:08:26 PM
(MENAFN- Al-Anbaa)
  • ولي العهد السعودي يلقي الخطاب الملكي أمام مجلس الشورى:
    قطعنا خطوات ثابتة في مؤشرات التصنيفات الدولية
  • الأمير محمد بن سلمان: لن نقيم علاقات مع إسرائيل دون قيام دولة فلسطينية

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود افتتح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وليّ العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي أعمال السنة الأولى من الدورة التاسعة
لـمجلس
الشورى.

وقال الأمير محمد بن سلمان في الخطاب: بعون الله وتوفيقه نفتتح أعمال السنة الأولى من الدورة التاسعة لمجلس الشورى، نيابة عن سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، سائلين المولى عز وجل أن يوفقنا ويسدد خطانا.

وأضاف: قطعنا خطوات ثابتة بتحقيق الارتقاء في مؤشرات التصنيفات الدولية، مؤكدا أهمية مجلس الشورى في الارتقاء بدور
مؤسسات
الدولة.

وقال الأمير محمد بن سلمان في خطابه: لن نقيم علاقات مع إسرائيل دون قيام
دولة
فلسطينية

MENAFN18092024000130011022ID1108689451

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