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أنشطة وفعاليات لنادي الصقور في احتفالات اليوم الوطني

9/18/2024 3:01:53 PM
(MENAFN- Al Watan) ينظّم نادي الصقور السعودي عددا من الأنشطة والفعاليات المتنوعة بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ94، ضمن جهوده المتعددة لإبراز موروث الصقارة العريق، الذي يُعد جزءًا لا يتجزأ من الثقافة السعودية.
وستهدف فعاليات النادي، التي سيطلقها في ((عود سكوير)) بمدينة الرياض خلال أربعة أيام من 20 إلى 23 سبتمبر، إلى التعريف بجهود نادي الصقور السعودي في الحفاظ على موروث الصقارة، ونقلها للأجيال القادمة، بالإضافة إلى تخصيص ركن لإقامة فعالية ((الدعو))، التي تعد فرصة للمهتمين والزوار من جميع الأعمار للتفاعل المباشر مع الصقور، والتعرف على أنواعها المختلفة، وعرض أبرز الأدوات التي يستخدمها الصقارون في ممارسة هواية الصقارة.
وستشمل فعاليات النادي كذلك تخصيص زاوية للتصوير، تمكّن الزوار من توثيق لحظاتهم مع الصقور، والتقاط الصور التذكارية، مما يعزز من تجربتهم، ويمنحهم فرصة للتعرف على هذا الموروث الثقافي بطريقة تفاعلية ومباشرة.
يأتي هذا الحدث ضمن جهود نادي الصقور السعودي لتعريف الجمهور من جميع الأعمار والاهتمامات بأهمية الصقور، وتسليط الضوء على دورها ومكانتها في الموروث الوطني. كما يشكل الحدث فرصة لتعزيز روح الانتماء للوطن، والاحتفاء باليوم الوطني بطريقة تجمع بين الترفيه والتثقيف.
وأعلن نادي الصقور السعودي عن انطلاق فعالياته للموسم 2024-2025، التي تشمل معرض الصقور والصيد السعودي الدولي، ومهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، بالإضافة إلى كأس نادي الصقور 2024، التي تقام للمرة الأولى في محافظة حفر الباطن، وكأس العلا للصقور، وسباق الملواح، ومزاد نادي الصقور السعودي، وذلك ضمن مساعي النادي لاستدامة موروث الصقارة محليًّا وعالميًّا، وصونه ونقله للأجيال القادمة.

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