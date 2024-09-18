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حاضنة للقطاع الوقفي بالمملكة

9/18/2024 3:01:53 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلقت جمعية دعم الأوقاف، ((حاضنة الأوقاف)) -إحدى مبادراتها المقدمة للقطاع الوقفي بالمملكة سواء للأفراد أو الكيانات في القطاع الخيري-، وذلك برعاية أوقاف عبدالله بن تركي الضحيان الخيرية، حيث تتمثل في توفير الدعم والتطوير للأوقاف الأهلية من خلال تهيئة (محضن مناسب) يسهم في تسريع نشأة الأوقاف وتطويرها، وتقديم الدعم اللازم لها والخدمات (كمقر للوقف، والمكاتب اللازمة، وتوفير أعمال السكرتاريا، والاتصالات، وقاعات الاجتماعات والضيافة والدعم المحاسبي والقانوني).
وأوضح الرئيس التنفيذي للجمعية صالح اليوسف، أن مثل هذه الرعايات للقطاع الخيري تسهم في تحقيق أهدافهم التنموية السامية، وتزيد من مستوى اتساع الخدمات التي يقدمونها بجودة عالية وانتشار أكبر، مشيرًا إلى أن جمعية دعم الأوقاف تعمل على مساندة المنظمات الخيرية لتحقيق الاستدامة المالية لهم، حيث أطلقت في وقت سابق العديد من المبادرات نحو تمكين الأوقاف الموجهة للمنظمات الخيرية ولرجال وسيدات الأعمال وجميع أطياف المجتمع الراغبين في تأسيس أوقافهم التي ستوفر الدعم اللوجستي الكامل في مسارات رحلة الوقف كافة من الاستشارات، والتمكين المالي للأوقاف المتعثرة والمتعطلة، وحاضنة الأوقاف، وتطوير أعمال نظار الأوقاف، وتمكين الأوقاف الناشئة.

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