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الإسماعيلي يستقر على خليفة مدربه الراحل إيهاب جلال

9/18/2024 3:00:39 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

استقر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي على خليفة مدربه الراحل إيهاب جلال، الذي توفي قبل أيام قليلة.

وقرر الإسماعيلي تعيين حلمي طولان مديرًا فنيًا للفريق الأول، خلفًا لإيهاب جلال.

وتواصل مسؤولو الإسماعيلي مع حلمي طولان، وأبدى الأخير ترحيبه بتولي المهمة، وهو ما ساهم في حسم القرار بشكل سريع.

ويهدف الإسماعيلي من خلال هذا التعيين إلى استعادة الروح الفنية للفريق في ظل الظروف الحالية.

ومن المقرر أن يتم عقد جلسة بين مجلس إدارة الإسماعيلي وحلمي طولان لوضع خطة عمل واضحة للفترة المقبلة، خاصة مع قرار إيقاف القيد الذي يؤثر على استراتيجيات النادي.

وكان مسؤولو الإسماعيلي وضعوا قائمة تضم أسماء بعض المدربين المرشحين لتولي تدريب الفريق المصري، جاء من بينها اسم حسام البدري مدرب الأهلي السابق وتامر مصطفى مدرب فيوتشر السابق، قبل أن يتم الاستقرار على اسم حلمي طولان، كأفضل خيار لتولي القيادة الفنية للفريق.

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