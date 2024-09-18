كيماكس تفتتح مكاتب في 18 دولة انطلاقاً من دبي

خطت كيماكس العقارية، خطوة كبيرة من خلال فتح مكاتب لها في 18 دولة حول العالم انطلاقاً من دبي. يشمل هذا التوسع مزيجاً من العمليات المباشرة والشراكات الاستراتيجية، مما يعكس التزام كيماكس بتعزيز سمعة العقارات في دبي على الصعيد الدولي. يستند هذا التوسع إلى تقارير دائرة الأراضي في دبي وأبحاث كيماكس المعمقة حول الأسواق العقارية الناشئة.

إلى جانب هذا التوسع الطموح، تستعد كيماكس لإطلاق هوية جديدة وشعار جديد يعبران عن استراتيجيتها في إعادة تحديد مكانتها في السوق العالمية. تعكس هذه الهوية الجديدة رؤية الشركة ورسالتها بأن تكون رائدة في تقديم حلول استثمار عقاري ذات عوائد عالية، تستهدف المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء.

وقال علي سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة كيماكس العقارية: «نحن متحمسون للإعلان عن توسعنا في 18 دولة، مما يخلق حضوراً قوياً على الساحة العالمية. تمثل هويتنا الجديدة فصلاً جديداً ومثيراً للشركة، يعبر عن النمو والابتكار والتميز. ومع هذا التوسع، نعتزم خلق فرص عمل عديدة في هذه الأسواق، مما يسهم في دعم الاقتصادات المحلية وتعزيز مكانة دبي كمركز استثماري عقاري عالمي رائد».

كما أضاف أميت داهيما، مدير الأعمال الدولية في كيماكس العقارية، والذي يشرف على هذا التوسع العالمي: «نحن نمر بمرحلة تحول كبيرة في كيماكس. يتماشى شعارنا وهويتنا الجديدة مع رؤيتنا ورسالتنا العالمية لجعل سوق العقارات في دبي أكثر جذباً وسهولة للوصول على نطاق دولي».

يشكل توسع كيماكس العقارية على الصعيد العالمي، مدعوماً بهويتها وشعارها الجديد، خطوة جريئة نحو تعزيز حضورها الدولي. ومع تركيز واضح على الابتكار وخلق الوظائف وجعل سوق العقارات في دبي أكثر سهولة للمستثمرين العالميين، فإن كيماكس ماضية في مسار نمو ونجاح مذهل في القطاع العقاري العالمي.