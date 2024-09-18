وزارة العمل ووكالة التنمية البلجيكية توقعان اتفاقية لتوفير 900 فرصة تشغيلية

MENAFN - Palestine News ) رام الله /PNN- وقعت العمل، رئيس مجلس إدارة الصندوق الفلسطيني للتشغيل إيناس عطاري، مع مديرة الوكالة البلجيكية للتنمية Enable في فلسطين كريستيل جوكيه، اليوم الأربعاء، اتفاقية دعم لتنفيذ مشروع "مهارات من أجل التوظيف"، لتوفير 900 فرصة تشغيلية.

وأكدت عطاري، عقب توقيع الاتفاقية في مقر الوزارة بمدينة رام الله، أن المشروع سيوفر 900 فرصة تشغيلية للباحثين والباحثات عن عمل، بالإضافة إلى العاملين الذين بحاجة لتطوير مهاراتهم في سوق العمل، مشيرة إلى أن المشروع يسعى إلى تقليل معدلات البطالة، والفقر، وسيساهم في دعم العجلة الاقتصادية في سوق العمل الفلسطيني.

ونوهت إلى أن المشروع سيعمل على تقديم دورات مهنية وتقنية مكثفة، وتدريب على رأس العمل مدفوع الأجر، تستهدف العاطلين عن العمل في الضفة الغربية بما فيها القدس، لا سيما في ظل التحديات التي يشهدها سوق العمل الفلسطيني إثر استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.

كما أكدت عطاري على الدعم المستمر من الوكالة البلجيكية للتنمية لسوق العمل الفلسطيني، من خلال المشاريع التي يقدمها لقطاع العمل، لاسيما مشروع My First Job بنسخته الثانية، إلى جانب هذا المشروع.

من جهته، أعرب القنصل العام البلجيكي ويلفريد بفيفر عن سعادته لتوقيع الاتفاقية، باعتبار أن هذا المشروع سيكون أداة لتقوية الاقتصاد الفلسطيني، مستعرضا مختلف أنواع الدعم التي تقدمها بلجيكا لفلسطين ولقطاع العمل، مؤكدا على استمرار بلاده تقديم الدعم اللازم لفلسطين لمواجهة التحديات والمصاعب القائمة.

بدورها، أكدت جوكيه عمق العلاقة مع الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى تدخلات Enabel على التركيز على تنمية مهارات القرن الحادي والعشرين، مثل: التعلم، والتمكين، والمهارات الحياتية، لضمان استعداد الشباب بشكل جيد لبيئة العمل الحديث، بالإضافة إلى دعم الحكومة المحلية.

وأشارت جوكيه إلى أن المشروع يسعى إلى تسليح الشباب بالمهارات اللازمة لتسهيل اندماجهم في سوق العمل، من خلال التركيز على إعادة تأهيل المهارات لديهم وتطويرها، لا سيما الشباب العاطلين عن العمل الذين يبحثون عن مسارات مهنية جديدة، وكذلك الشباب الذين يعانون من نقص في المهارات ويطمحون إلى تعزيز أدوارهم من خلال سدّ الفجوة بين المؤهلات الحالية واحتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى تعزيز التوظيف المستدام والنمو المهني.

ومشروع مهارات من أجل التوظيف "Skills for Employment" يستهدف، وفق وزارة العمل، فئتين أساسيتين من المستفيدين، الفئة الأولى تشمل تمكين (700) من العاطلين والعاطلات عن عمل من خريجي مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني، ومؤسسات التعليم العالي، من سن (18-29 عاما)، والذين لم يمضِ على تخرجهم أكثر من ثلاثة أعوام، لتطوير مجموعة جديدة من المهارات لديهم في القطاعات المهنية التي تتوافق مع احتياجات سوق العمل الحالية، وذلك من خلال دورات إعادة التأهيل، بحيث يصبح هؤلاء الشباب مؤهلين للانضمام إلى القوى العاملة بكفاءة.

أما الفئة الثانية، فتضم (200) ممن يعملون في ظروف معينة تحدّ من قدرتهم على تحقيق التنافسية والاستدامة في سوق العمل، وتشمل العاملين بنظام الدوام الجزئي أو من يتقاضون رواتب متدنية، ويرغبون بتغيير مساراتهم المهنية، بحيث سيتلقون دورات تحسين المهارات " Upskilling"، لتحسين مهاراتهم الحالية، وتطوير مهارات جديدة تكميلية لديهم، مما يمكنهم من تحقيق التقدم في وظائفهم الحالية، أو الانتقال إلى قطاعات عمل مهنية جديدة.

وسيستخدم المشروع نهج التعلم القائم على العمل (WBL)، من خلال الدورات المهنية المكثفة بمتوسط (462) ساعة تدريبية، سيكون (20-30%) منها عبارة عن تدريبات نظرية، بالتوازي مع (70-80%) في شركات القطاع الخاص لمدة 3 أشهر، براتب مقداره 200 يورو