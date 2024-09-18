أصول البنوك ترتفع إلى 18.7 تريليون جنيه فى مايو الماضى

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت أصول البنوك العاملة فى السوق المحلى بنسبة 1.8% على أساس شهرى، مُسجلة نحو 18.7 تريليون جنيه فى مايو الماضى، مقابل نحو 18.3 تريليون جنيه فى أبريل 2024، وفقاً للنشرة الشهرية للبنك المركزى.

وارتفعت أصول البنوك بنسبة 31.9% خلال أول خمسة أشهر من العام الجارى، إذ بلغت نحو 14.5 تريليون جنيه فى ديسمبر الماضى.

موضوعات53 مليار جنيه أرباح بنك مصر بنهاية العام الماضى المصرى يشارك فى مبادرة“بداية جديدة لبناء الإنسان” باركليز يحذر من توقعات مبالغ فيها بشأن خفض الفيدرالي للفائدة

وزادت أرصدة الإقراض والخصم 0.8% على أساس شهرى، مسجلة نحو 7.014 تريليون جنيه خلال مايو بدلاً من 6.9 تريليون جنيه فى أبريل، بينما ارتفعت 28.42% خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجارى، إذ بلغت 5.4 تريليون جنيه فى ديسمبر الماضى.

وزادت الأرصدة لدى البنوك فى الخارج بنسبة 30.47% على أساس شهرى، ووصلت إلى 1.43 تريليون جنيه ـ تعادل 30.4 مليار دولار ـ فى مايو الماضى مقابل 1.103 تريليون جنيه ـ تعادل 23.02 مليار دولار ـ فى أبريل الماضى.

وتراجعت الأوراق المالية والاستثمارات فى أذون الخزانة 0.5% على أساس شهرى، ووصلت 5.22 تريليون جنيه فى مايو مقابل 5.26 تريليون جنيه فى أبريل.

وزادت الودائع 1.4% على أساس شهرى، ووصلت إلى 11.7 تريليون جنيه فى مايو، مقابل 11.56 تريليون جنيه فى أبريل.

وانخفضت التزامات البنوك فى الخارج 1.79%، مُسجلة 576.8 مليار جنيه تعادل 12.18 مليار دولار فى مايو الماضى بدلاً من 587.4 مليار جنيه تعادل 12.25 مليار دولار فى أبريل الماضى.

وارتفعت الاحتياطيات 1.19% على أساس شهرى، ووصلت إلى 805.9 مليار جنيه فى مايو الماضى بدلاً من 796.5 مليار جنيه فى أبريل.