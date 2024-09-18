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أصول البنوك ترتفع إلى 18.7 تريليون جنيه فى مايو الماضى

9/18/2024 2:11:37 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت أصول البنوك العاملة فى السوق المحلى بنسبة 1.8% على أساس شهرى، مُسجلة نحو 18.7 تريليون جنيه فى مايو الماضى، مقابل نحو 18.3 تريليون جنيه فى أبريل 2024، وفقاً للنشرة الشهرية للبنك المركزى.

وارتفعت أصول البنوك بنسبة 31.9% خلال أول خمسة أشهر من العام الجارى، إذ بلغت نحو 14.5 تريليون جنيه فى ديسمبر الماضى.

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وزادت أرصدة الإقراض والخصم 0.8% على أساس شهرى، مسجلة نحو 7.014 تريليون جنيه خلال مايو بدلاً من 6.9 تريليون جنيه فى أبريل، بينما ارتفعت 28.42% خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجارى، إذ بلغت 5.4 تريليون جنيه فى ديسمبر الماضى.

وزادت الأرصدة لدى البنوك فى الخارج بنسبة 30.47% على أساس شهرى، ووصلت إلى 1.43 تريليون جنيه ـ تعادل 30.4 مليار دولار ـ فى مايو الماضى مقابل 1.103 تريليون جنيه ـ تعادل 23.02 مليار دولار ـ فى أبريل الماضى.

وتراجعت الأوراق المالية والاستثمارات فى أذون الخزانة 0.5% على أساس شهرى، ووصلت 5.22 تريليون جنيه فى مايو مقابل 5.26 تريليون جنيه فى أبريل.

وزادت الودائع 1.4% على أساس شهرى، ووصلت إلى 11.7 تريليون جنيه فى مايو، مقابل 11.56 تريليون جنيه فى أبريل.

وانخفضت التزامات البنوك فى الخارج 1.79%، مُسجلة 576.8 مليار جنيه تعادل 12.18 مليار دولار فى مايو الماضى بدلاً من 587.4 مليار جنيه تعادل 12.25 مليار دولار فى أبريل الماضى.

وارتفعت الاحتياطيات 1.19% على أساس شهرى، ووصلت إلى 805.9 مليار جنيه فى مايو الماضى بدلاً من 796.5 مليار جنيه فى أبريل.

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