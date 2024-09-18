أصول البنوك ترتفع إلى 18.7 تريليون جنيه فى مايو الماضى

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت أصول البنوك العاملة فى السوق المحلى بنسبة 1.8% على أساس شهرى، مُسجلة نحو 18.7 تريليون جنيه فى مايو الماضى، مقابل نحو 18.3 تريليون جنيه فى أبريل 2024، وفقاً للنشرة الشهرية للبنك المركزى.
وارتفعت أصول البنوك بنسبة 31.9% خلال أول خمسة أشهر من العام الجارى، إذ بلغت نحو 14.5 تريليون جنيه فى ديسمبر الماضى.
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وزادت أرصدة الإقراض والخصم 0.8% على أساس شهرى، مسجلة نحو 7.014 تريليون جنيه خلال مايو بدلاً من 6.9 تريليون جنيه فى أبريل، بينما ارتفعت 28.42% خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجارى، إذ بلغت 5.4 تريليون جنيه فى ديسمبر الماضى.
وزادت الأرصدة لدى البنوك فى الخارج بنسبة 30.47% على أساس شهرى، ووصلت إلى 1.43 تريليون جنيه ـ تعادل 30.4 مليار دولار ـ فى مايو الماضى مقابل 1.103 تريليون جنيه ـ تعادل 23.02 مليار دولار ـ فى أبريل الماضى.
وتراجعت الأوراق المالية والاستثمارات فى أذون الخزانة 0.5% على أساس شهرى، ووصلت 5.22 تريليون جنيه فى مايو مقابل 5.26 تريليون جنيه فى أبريل.
وزادت الودائع 1.4% على أساس شهرى، ووصلت إلى 11.7 تريليون جنيه فى مايو، مقابل 11.56 تريليون جنيه فى أبريل.
وانخفضت التزامات البنوك فى الخارج 1.79%، مُسجلة 576.8 مليار جنيه تعادل 12.18 مليار دولار فى مايو الماضى بدلاً من 587.4 مليار جنيه تعادل 12.25 مليار دولار فى أبريل الماضى.
وارتفعت الاحتياطيات 1.19% على أساس شهرى، ووصلت إلى 805.9 مليار جنيه فى مايو الماضى بدلاً من 796.5 مليار جنيه فى أبريل.
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