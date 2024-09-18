متدربات الدفعة الأولى من“رواد الطهاة” تمثلن نواة لجيل جديد من الطاهيات السعوديات الماهرات

(MENAFN
- Asdaf News)
قال الشيف التنفيذي والمدرب في ريادة الأعمال محمد الباشا:“إن الدفعة الأولى من المتدربات المتخرجات من برنامج رواد الطهاة، الذي نظمه مركز إيليت شيفز، بدعم من الصندوق الثقافي، تمثل نواة لجيل جديد من الطاهيات السعوديات اللواتي يتمتعن بالشغف والمهارة اللازمة للتفوق في مجال الطهي”، معرباً عن فخره الكبير بالمتدربات المتخرجات في هذه الدفعة.
وأوضح“الباشا” أن البرنامج، الذي استمر على مدى عدة أشهر، وشمل تدريباً عملياً ونظرياً إلى جانب التدريب الميداني في فنادق الخمس نجوم، يعزز من قدرة الشابات على الانخراط في سوق العمل بثقة كبيرة وتقديم إبداعاتهن في مجال الطهي على المستويين المحلي والعالمي.
وأضاف أن ما يميز هذا البرنامج هو الدمج بين تدريب المتدربات على فنون الطهي وريادة الأعمال، مما يتيح لهن فرصة فتح مشاريعهن الخاصة والمساهمة في الاقتصاد الوطني.
ولفت إلى أن قطاع الطهي في المملكة يشهد تطوراً ملحوظاً وإقبالاً متزايداً من الشابات السعوديات، اللاتي أثبتن جدارتهن في هذا المجال ونافسن الشباب بشكل متميز.
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