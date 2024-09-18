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متدربات الدفعة الأولى من“رواد الطهاة” تمثلن نواة لجيل جديد من الطاهيات السعوديات الماهرات

9/18/2024 10:26:00 AM
(MENAFN- Asdaf News) قال الشيف التنفيذي والمدرب في ريادة الأعمال محمد الباشا:“إن الدفعة الأولى من المتدربات المتخرجات من برنامج رواد الطهاة، الذي نظمه مركز إيليت شيفز، بدعم من الصندوق الثقافي، تمثل نواة لجيل جديد من الطاهيات السعوديات اللواتي يتمتعن بالشغف والمهارة اللازمة للتفوق في مجال الطهي”، معرباً عن فخره الكبير بالمتدربات المتخرجات في هذه الدفعة.

وأوضح“الباشا” أن البرنامج، الذي استمر على مدى عدة أشهر، وشمل تدريباً عملياً ونظرياً إلى جانب التدريب الميداني في فنادق الخمس نجوم، يعزز من قدرة الشابات على الانخراط في سوق العمل بثقة كبيرة وتقديم إبداعاتهن في مجال الطهي على المستويين المحلي والعالمي.

وأضاف أن ما يميز هذا البرنامج هو الدمج بين تدريب المتدربات على فنون الطهي وريادة الأعمال، مما يتيح لهن فرصة فتح مشاريعهن الخاصة والمساهمة في الاقتصاد الوطني.

ولفت إلى أن قطاع الطهي في المملكة يشهد تطوراً ملحوظاً وإقبالاً متزايداً من الشابات السعوديات، اللاتي أثبتن جدارتهن في هذا المجال ونافسن الشباب بشكل متميز.

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