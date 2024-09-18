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استنفار الطواقم الطبية التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني في لبنان

9/18/2024 10:12:35 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيروت /PNN / استنفرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في لبنان، بكافة طواقمها الطبية والادارية والاسعافية، وذلك استجابة الى توجيهات رئيس دولة فلسطين محمود عباس لكافة المراكز الصحية والطواقم الطبية لتقديم كل ما يلزم من اشكال الدعم لمصابي تفجير أجهزة الــ"بيجر".

وقال مدير مستشفى الهمشري في مدينة صيدا جنوب لبنان الدكتور رياض أبو العينين، إنه استجاب لتوجيهات الرئيس محمود عباس بشكل فوري باستقبال الجرحى وتقديم كل الدعم والعون الطبي وتنظيم حملات للتبرع بالدم.

وتأتي توجيهات الرئيس عقب سقوط 9 شهداء وأكثر من 3000 جريح في تفجيرات أجهزة الـ"بيجر" في عدد من المناطق اللبنانية.

وأوضح أبو العينين ان سيارات الاسعاف التابعة لوحدة الإسعاف والطوارئ تحركت على الفور وقامت بنقل عشرات المصابين والجرحى من البلدات في جنوب لبنان إلى مستشفى الهمشري، وكذلك نقل عشرات الجرحى بسيارات الاسعاف التابعة لها الى مشافي العاصمة اللبنانية بيروت لتلقي العلاج اللازم.

وأضاف "استقبل المستشفى أكثر من 80 جريحا بإصابات مختلفة، حيث قامت الاطقم الطبية بعلاجهم في مركز الطوارئ داخل المستشفى كما تم اجراء 5 عمليات جراحية لمصابين وصفت جراحهم بالخطيرة ما استدعى القيام بالعمليات الجراحية."

واكد ابو العينين ان المستشفى قام بإمداد عدد من مستشفيات المنطقة باللوازم الطبية بسبب النقص الموجود لدى تلك المستشفيات، واستجابة لنداءاتها لمعالجة العشرات من الجرحى الذين وصلوا الى تلك المشافي.
بدوره أكد السفير أشرف دبور تنفيذ توجيهات الرئيس محمود عباس بالوقوف الى جانب الأشقاء اللبنانيين وتقديم كل ما يلزم من دعم، حيث تحركت على الفور الكوادر والاطقم الطبية والاسعافية الفلسطينية وفتحت المراكز الصحية ووضعت في حالة تأهب قصوى وقامت بالواجب المناط بها بتقديم العلاج للجرحى ورعايتهم.

ولفت الى ان طواقمنا الطبية الفلسطينية واكبت التطورات الاخيرة في لبنان وعملت على مدار الساعة في بلسمة جراح أشقائنا اللبنانيين.

واعتبر دبور أن توجيهات السيد الرئيس محمود عباس كانت واضحة لجهة تقديم كل ما هو ممكن لمساعدة لبنان الشقيق وتضميد جراحه والوقوف الى جانبه وتقديرنا العالي للدعم الذي قدمه وما زال للقضية وشعبنا الفلسطيني.


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