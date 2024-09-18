محكمة يوم القيامة بقلم: عيسى قراقع

MENAFN - Palestine News ) محكمة يوم القيامة هدفها حماية الموتى من الموت المتكرر والمتجدد، فالضحايا عالقون بين الأرض والسماء، فإذا لم يكن لهم قبور في الأرض، فالصواريخ تحفر لهم قبورا في الجو، وان ميثاق المحكمة واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، وسائر القوانين الدولية والإنسانية لم تستطع ان تحمي الأموات بعد الموت، مما يضع التزاما على المحكمة مناقشة الوضع القانوني والإنساني للموتى، لا سيما ان كل من يعيش في غزة للموت في الدنيا والاخرة.

قررت محكمة العدل الدولية في لاهاي عقد جلسة خاصة وطارئة استكمالا للمحكمة الأولى التي عقدت يومي 11-12 كانون الثاني 2024، والتي اتهمت فيها دولة الاحتلال الصهيوني بارتكاب الإبادة الجماعية الممنهجة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتجيء الجلسة بناء على طلب اكثر من 42 الف شهيد ضحايا المجازر الدموية المتواصلة في قطاع غزة، واطلق رئيس المحكمة على هذه الجلسة: محكمة يوم القيامة.

وقد بررت المحكمة عقد هذه الجلسة بأن قرارات المحكمة السابقة، رغم وضوح البينات والتقارير الموثقة التي تدين الكيان الصهيوني بارتكاب الإبادة الجماعية والجرائم الإنسانية، والاجماع الدولي والحقوقي والإنساني على ذلك، الا ان هذه الإبادة لم تتوقف بل تصاعدت اكثر، ولم يلتزم الكيان الصهيوني باتخاذ التدابير التي طلبتها المحكمة لوقف الإبادة، وجاء في حيثيات قرار المحكمة: انه تقرر عقد جلسة استماع عاجلة لضحايا الإبادة، لانهم لازالوا مهددين بعد الموت، وان الإبادة تلاحقهم روحيا ونفسيا وجسديا وادراكيا.

محكمة يوم القيامة ستتخذ كل الإجراءات لمنع الإبادة ما بعد الإبادة، فلأول مرة في تاريخ الجرائم الدولية يموت الناس عدة مرات، وان عالم الموت والحياة الأخرى تتعرض لهجوم عسكري لافناد الموت ذاته، على اعتقاد المجرمين ان الانسان بموته لا يأخذ جسده وحده، بل يأخذ كذلك المكان الذي عاش فيه، ومادامت المحكمة لم تستطع حماية الأجساد وإنقاذهم من الإبادة على الأرض، فمن واجبها حماية الأرواح التي تحررت في فضاء الكون.

محكمة يوم القيامة هي محكمة استثنائية، تطالب من خلالها الوقف الفوري لجريمة إبادة الروابط العميقة بين الروح والجسد، بين سكان الأرض وسكان السماء، وتأمر المحكمة الاحتلال الصهيوني بالكف عن القتل والمذابح والتسبب في تصفية الضحايا وحرمانهم من الحياة بعد الحياة، وترى المحكمة ان الاحتلال الصهيوني يستهدف الذكريات ومحو الذاكرة، وعندما تموت الذكريات يموت الناس، وهو ما نسميه اليوم التالي في غزة: الإبادة بالنسيان، وكأن الناس لم تعش سابقا.

محكمة يوم القيامة وادراكا منها لدورها الهام، وممارسة مسؤولياتها الجسيمة، استدعت كل العلماء والخبراء والفلاسفة والفقهاء والمفكرين، واستندت الى النظريات الاجتماعية والنفسية والدينية والإنسانية، إضافة الى الاعتماد على روايات الشهداء انفسهم، وعلى التقارير الصادرة عن المؤسسات والمنظمات الدولية، وتقارير الصحفيين او ما كتبه الشهداء قبل الموت، حيث يتعرصون لمسح شامل لأبدانهم وذكرياتهم وخبراتهم التي تركوها خلفهم، وكأنهم لم يكونوا موجودين أساسا، لم يولدوا، وليس لهم أي صلة بعالم الدنيا، لا بالغد ولا بالأمس.

امتلأت ساحة محكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي بالشهداء عندما بدأت جلسة محكمة يوم القيامة، انتفاضة عارمة من الجثث اثارت دهشة المجتمع الدولي، جثث من كل الفئات العمرية، أطفال وشباب ونساء وكبار في السن، خدّج ورضّع، وصحفيون واكاديميون وكتاب وعلماء وفنانون، عمال وأطباء ومسعفون، اسرى واسيرات، خرجوا من القبور او من أكياس الاشلاء، وبعضهم خرج من تحت الأنقاض، واخرون جاءوا من مقابر الأرقام ومن الحاويات والثلاجات الباردة، جاءوا للادلاء بشهاداتهم عن الإبادة التي تتعرض لها جوهر النفس البشرية بعد الموت.

في ساحة المحكمة ترى جثثا ممزقة، وأخرى ناقصة الأطراف، جثثا مهروسة ومفسخة، جثثا محروقة ومشوهة، هياكل عظيمة، جثث تبحث عن جثث اقربائها واحبائها واصدقائها، تتعانق الجثث في ساحة المحكمة، يلتقي الاهل والجيران، يتفقدون بعضهم بعضا، يسألون عن الغائبين والمفقودين، يسألون عن غزة، البيت والحديقة والمدرسة والجامعة والبحر والعائلة.

في ساحة المحكمة تنتشر الدماء، صرخات ورؤوس مقطوعة، هستيريا الموت، يشعر المرء ان الحياة كلها مجرد مقبرة، ولا ادري كيف يفسر الفيلسوف سارتر الجالس في قاعة المحكمة العلاقة بين الوجود والعدم؟ قرابين بشرية كل نصف دقيقة، تلتطم المشاهد بفحم المخيلة، هل قامت القيامة؟

سيدي القاضي: انا من سكان مجزرة مدرسة التابعين (مجزرة الفجر)، انا من سكان مجزرة جباليا، انا من سكان مجزرة الفاخورة، انا من سكان مجزرة مستشفى المعمداني، انا من سكان مجزرة المواصي، انا من سكان مجزرة رفح (محرقة الخيام)، انا من سكان مجزرة مدرسة النصيرات، انا من سكان مجزرة سجن سدي تيمان، انا من سكان مجزرة دوار النابلسي (مجزرة المساعدات) انا من سكان مجزرة الشلل الرباعي، انا من سكان مجزرة الجوع والعطش والجفاف، انا من سكان مجزرة الطوابير، انا من سكان مجزرة مخيم جنين، انا من سكان مجزرة مخيم نور شمس، انا من سكان مجزرة طوباس، انا من سكان مجزرة نابلس، انا من سكان مجزرة خانيونس (مدينة الركام) انا من سكان مجرزة الاعدامات الميدانية شنقا، لقد صار الموت اسم مكان بعد ان دمر المكان، وصار الموت هو كوشان ميلاد، الهوية والانتماء، بعد ان فقدت كل وسائل الحماية والنجاة.

سيدي القاضي: انا من سكان العائلات المبادة والتي مسحت من السجل المدني بكافة افرادها، انا من عائلة دغمش، انا من عائلة النجار، انا من عائلة أبو دقة، انا من عائلة أبو قوطة، انا من عائلة معمر، انا من عائلة النفار، انا من عائلة الاسطل، انا من عائلة أبو لبدة، انا من عائلة المدهون، انا من عائلة أبو مدين، انا من عائلة الزعانين، انا من عائلة شهاب، انا من عائلة دواس، انا من عائلة فراونة، انا من عائلة المغربي، انا من عائلة أبو النجا، انا من عائلة القصاص، انا من عائلة الحناوي، انا من عائلة بشائر، انا من عائلة أبو بكر، لقد ابادوا عائلاتنا الذين اختفوا فوق مسرح الذبح والشواء والفناء.

سيدي القاضي: رأينا الموت بكل الوانه، الموت الأبيض، والموت الأحمر، والموت الأسود، والموت الزؤام، الموت بالرعب والتعذيب والاغتصاب، الموت بالجوع والعطش، الموت بالقهر والصمت والخوف، الموت لم يتركنا، جاءنا في البيت وفي الخيام، في المدرسة وفي المقبرة، جاءنا في السجن وفي سيارة الإسعاف، جاءنا في حضن الاب والام، جاءنا في المستشفى وفي الطرقات، جاءنا في النوم وفي الاحلام، ولا نريد سوى ان لا نتحول الى ارقام، نحن موجودين حتى بلا اجسام، فجميع الديانات والفلسفات اكدت ان الروح تبقى في عالم ما بعد الموت، فالموت نهاية حياة وبداية حياة أخرى اكثر اكتمالا.

سيدي القاضي نطالب

هيئة المحكمة باسترجاع اعضاءنا الضائعة لكي تكتمل اجسادنا في الموت، وبلم شمل عائلاتنا التي مزقتها أطنان القنابل والصواريخ الفتاكة، وتبعثرت جثثها تحت الدمار، او تلاشت وصهرت في احزمة النيران والانفجارات، ونطالب المحكمة ان يكون لنا جنازات لائقة، وقبور معروفة تكتب عليها اسماؤنا، ان نجد من يدفننا ومن يبكينا ومن يتعرف علينا، نطالب ان تفتح لنا أبواب السماء، ان يتوقف هدير الصواريخ والطائرات كي نصعد الى الملكوت الأعلى كاملين ولا نتحول الى غبار، وكل ما نريده من المحكمة حياة أخرى نراها في الباقين من أبنائنا الاحياء، فالذي يوجعنا هو اهلنا الذين تطاردهم الغارات في كل مكان، فاستمرار الاخرين في الحياة يهمنا اكثر من بقائنا نحن انفسنا على قيد الحياة.

سيدي القاضي: نطلب من المحكمة ان نعود الى الحياة، معايير احكام القانون الدولي لم تستطع ان تحقق السلام الإنساني والعدالة، ونعتقد سيدي القاضي انه في ظل هول الكارثة المستمرة انك تحتاج الى دماغ اله او دماغ دبابة.