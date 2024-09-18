مقتل مواطنة طعنا في قباطية

(MENAFN
- Palestine News Network
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جنين /PNN/ قتلت، اليوم الأربعاء، مواطنة (24 عاماً) من بلدة قباطية جنوب جنين، إثر تعرضها للطعن.
وذكر الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، أن بلاغاً وصل الى غرفة عمليات الشرطة حول وصول المواطنة الى مستشفى جنين الحكومي إثر تعرضها لعدة طعنات بأداة حادة حيث أعلن الاطباء وفاتها.
وأضاف ارزيقات إن الشرطة تحركت للمستشفى وباشرت إجراءات البحث والتحري فيما أمرت النيابة العامة بالتحفظ على الجثة
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