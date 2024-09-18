مقتل مواطنة طعنا في قباطية

MENAFN - Palestine News ) جنين /PNN/ قتلت، اليوم الأربعاء، مواطنة (24 عاماً) من بلدة قباطية جنوب جنين، إثر تعرضها للطعن.

وذكر الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، أن بلاغاً وصل الى غرفة عمليات الشرطة حول وصول المواطنة الى جنين الحكومي إثر تعرضها لعدة طعنات بأداة حادة حيث أعلن الاطباء وفاتها.



وأضاف ارزيقات إن الشرطة تحركت للمستشفى وباشرت إجراءات البحث والتحري فيما أمرت النيابة العامة بالتحفظ على الجثة