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تعاون مطارات الرياض و“إس إيه بي” لتحديث البنية التحتية للمشتريات في مطار الملك خالد الدولي

9/18/2024 8:31:17 AM
(MENAFN- Asdaf News) أعلنت شركة مطارات الرياض، التي تدير وتشغّل مطار الملك خالد الدولي، أنها ستقوم بنشر حلول ذكية لإدارة المشتريات مقدمة من عملاقة التكنولوجيا العالمية“إس إيه بي” بهدف تحديث البنية التحتية للمشتريات وتحسين تجربة المزودين.

وتُعد شركة مطارات الرياض لاعباً أساسياً في قطاع الطيران، كما أنها تعمل مع مزودين من جميع أرجاء العالم، لذلك كانت بحاجة إلى تطبيق منصة مشتريات متطورة بهدف زيادة الكفاءة وتبسيط عملياتها. وجرى اختيار“إس إيه بي” لتنفيذ هذا المشروع بفضل خبرتها في قطاع الطيران وخاصة في مجال تقنيات المشتريات، حيث يتضمن النطاق الشامل للحلول التي سيتم نشرها حزمة“إس إيه بي أريبا” (SAP Ariba).

وتقدم منصة (SAP Ariba) نظاماً متكاملاً لإدارة الإنفاق يغطي كافة الجوانب المالية والإدارية المتعلقة بالمزودين مثل المعلومات ودورة الحياة والأداء والمخاطر. وستسهم حلول“إس إيه بي” التي ستقوم شركة مطارات الرياض بنشرها في تعزيز التعاون مع المزودين في مجال المشتريات من خلال نظام رقمي كامل مدمج، كما ستتيح المزايا التي توفرها حزمة تحديد المصادر الاستراتيجية من“إس إيه بي أريبا” (SAP Ariba Strategic Sourcing Suite) للموظفين إدارة العقود والمزودين والامتثال على الصعيد العالمي وبمجموعة متنوعة من العملات.

وسيتم دمج حلول“أريبا” مع الأنظمة الحالية لدى شركة مطارات الرياض ما سيمكّنها من تنسيق عمليات مشترياتها على امتداد مجموعة من الإدارات، وتحسين الكفاءة الإجمالية.

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