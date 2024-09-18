تعاون مطارات الرياض و“إس إيه بي” لتحديث البنية التحتية للمشتريات في مطار الملك خالد الدولي

(MENAFN
- Asdaf News)
أعلنت شركة مطارات الرياض، التي تدير وتشغّل مطار الملك خالد الدولي، أنها ستقوم بنشر حلول ذكية لإدارة المشتريات مقدمة من عملاقة التكنولوجيا العالمية“إس إيه بي” بهدف تحديث البنية التحتية للمشتريات وتحسين تجربة المزودين.
وتُعد شركة مطارات الرياض لاعباً أساسياً في قطاع الطيران، كما أنها تعمل مع مزودين من جميع أرجاء العالم، لذلك كانت بحاجة إلى تطبيق منصة مشتريات متطورة بهدف زيادة الكفاءة وتبسيط عملياتها. وجرى اختيار“إس إيه بي” لتنفيذ هذا المشروع بفضل خبرتها في قطاع الطيران وخاصة في مجال تقنيات المشتريات، حيث يتضمن النطاق الشامل للحلول التي سيتم نشرها حزمة“إس إيه بي أريبا” (SAP Ariba).
وتقدم منصة (SAP Ariba) نظاماً متكاملاً لإدارة الإنفاق يغطي كافة الجوانب المالية والإدارية المتعلقة بالمزودين مثل المعلومات ودورة الحياة والأداء والمخاطر. وستسهم حلول“إس إيه بي” التي ستقوم شركة مطارات الرياض بنشرها في تعزيز التعاون مع المزودين في مجال المشتريات من خلال نظام رقمي كامل مدمج، كما ستتيح المزايا التي توفرها حزمة تحديد المصادر الاستراتيجية من“إس إيه بي أريبا” (SAP Ariba Strategic Sourcing Suite) للموظفين إدارة العقود والمزودين والامتثال على الصعيد العالمي وبمجموعة متنوعة من العملات.
وسيتم دمج حلول“أريبا” مع الأنظمة الحالية لدى شركة مطارات الرياض ما سيمكّنها من تنسيق عمليات مشترياتها على امتداد مجموعة من الإدارات، وتحسين الكفاءة الإجمالية.
MENAFN18092024007116015312ID1108687766
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.