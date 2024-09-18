قمة التوجهات الكبرى المقبلة في قطاع التجزئة ترتقي بمشهد التجزئة في الرياض

MENAFN - Asdaf News) أعلنت مجلة فاست كومباني الشرق الأوسط عن إطلاق قمة التوجهات الكبرى المقبلة في قطاع التجزئة في فندق ومركز مؤتمرات كراون بلازا الرياض آر دي سي في 12 نوفمبر 2024. وتوفر القمة منصة رئيسية لقادة ومبتكري قطاع التجزئة، كما تهدف إلى استكشاف مستقبل القطاع بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030.

وتجمع القمة أكثر من 300 من رواد القطاع في المنطقة والعالم، وتمنحهم فرصة المشاركة في جلسات حوارية من شأنها إعادة رسم ملامح مشهد التجزئة في دول الخليج العربي وخارجها. وتركز الجلسات على مجموعة من المجالات الرئيسية، بما فيها توجهات التجزئة وتجربة العملاء والاستراتيجيات الناشئة في التجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى الممارسات المستدامة للبيع بالتجزئة. كما تتناول القمة دور الابتكارات التكنولوجية مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات والتحليلات، في الارتقاء بأساليب عمل شركات التجزئة وطرق تفاعلها مع المستهلكين. وتساهم هذه المناقشات في تعزيز التعاون والتشجيع على اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتزامن مع استمرار المملكة في رحلتها لتصبح مركزاً رائداً لتجارة التجزئة.