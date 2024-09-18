قمة التوجهات الكبرى المقبلة في قطاع التجزئة ترتقي بمشهد التجزئة في الرياض

(MENAFN
- Asdaf News)
أعلنت مجلة فاست كومباني الشرق الأوسط عن إطلاق قمة التوجهات الكبرى المقبلة في قطاع التجزئة في فندق ومركز مؤتمرات كراون بلازا الرياض آر دي سي في 12 نوفمبر 2024. وتوفر القمة منصة رئيسية لقادة ومبتكري قطاع التجزئة، كما تهدف إلى استكشاف مستقبل القطاع بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030.
وتجمع القمة أكثر من 300 من رواد القطاع في المنطقة والعالم، وتمنحهم فرصة المشاركة في جلسات حوارية من شأنها إعادة رسم ملامح مشهد التجزئة في دول الخليج العربي وخارجها. وتركز الجلسات على مجموعة من المجالات الرئيسية، بما فيها توجهات التجزئة وتجربة العملاء والاستراتيجيات الناشئة في التجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى الممارسات المستدامة للبيع بالتجزئة. كما تتناول القمة دور الابتكارات التكنولوجية مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات والتحليلات، في الارتقاء بأساليب عمل شركات التجزئة وطرق تفاعلها مع المستهلكين. وتساهم هذه المناقشات في تعزيز التعاون والتشجيع على اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتزامن مع استمرار المملكة في رحلتها لتصبح مركزاً رائداً لتجارة التجزئة.
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