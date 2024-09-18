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وزارة الصحة تسير خمس شاحنات أدوية ومستلزمات طبية إلى قطاع غزة

9/18/2024 6:12:41 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله /PNN / سيرت وزارة الصحة من مستودعاتها في نابلس، اليوم الأربعاء، خمس شاحنات أدوية ومستلزمات طبية إلى قطاع غزة.

وقال مدير عام المستودعات بوزارة الصحة
صالح ثوابته، إنه بتوجيهات من الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد مصطفى، وباشراف
وزير الصحة ماجد أبو رمضان،
تمكنا للمرة الأولى منذ بداية العدوان على غزة، من التنسيق لإرسال خمس شاحنات محملة بالأدوية والمستلزمات الطبية إلى المحافظات الجنوبية.

وأعرب عن أمله تساهم هذه الشحنة في تخفيف المعاناة عن الأهالي في قطاع غزة، مضيفا أن سيتم تسير خمسة شاحنات محملة بالأدوية مختصة بمستهلكات طبية ممن يعانون إصابات بالعظام بالإضافة إلى مضادات حيوية ومضادات ومواد لغسيل الكلى ومستلزمات طبية أخرى.

وأكد ثوابته أنه سيتم إرسال خمس شاحنات أخرى الأسبوع المقبل، على أمل استمرار نقل الأدوية إلى مستودعات الوزارة في قطاع غزة.

MENAFN18092024000205011050ID1108687167

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