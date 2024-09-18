وزارة الصحة تسير خمس شاحنات أدوية ومستلزمات طبية إلى قطاع غزة

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله /PNN / سيرت وزارة الصحة من مستودعاتها في نابلس، اليوم الأربعاء، خمس شاحنات أدوية ومستلزمات طبية إلى قطاع غزة.
وقال مدير عام المستودعات بوزارة الصحة
صالح ثوابته، إنه بتوجيهات من الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد مصطفى، وباشراف
وزير الصحة ماجد أبو رمضان،
تمكنا للمرة الأولى منذ بداية العدوان على غزة، من التنسيق لإرسال خمس شاحنات محملة بالأدوية والمستلزمات الطبية إلى المحافظات الجنوبية.
وأعرب عن أمله تساهم هذه الشحنة في تخفيف المعاناة عن الأهالي في قطاع غزة، مضيفا أن سيتم تسير خمسة شاحنات محملة بالأدوية مختصة بمستهلكات طبية ممن يعانون إصابات بالعظام بالإضافة إلى مضادات حيوية ومضادات ومواد لغسيل الكلى ومستلزمات طبية أخرى.
وأكد ثوابته أنه سيتم إرسال خمس شاحنات أخرى الأسبوع المقبل، على أمل استمرار نقل الأدوية إلى مستودعات الوزارة في قطاع غزة.
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